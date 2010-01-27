به گزارش خبرنگار مهر در قم ، سید رضا دهناد ظهر چهارشنبه در دیدار معاون سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و مسئولان تالار بورس قم در سخنانی اظهار داشت: در حوزه اقتصاد به ویژه در عرصه سرمایه‌گذاری باید کارهای اساسی صورت گرفته و اعتبارات بر اساس توانمندی استان‌ها و بر اساس مدل‌های منطقی توزیع شود.



دهناد همچنین خواستار برگزاری همایش ملی در استان قم و استفاده از نظرات سازنده صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی در عرصه اقتصاد اسلامی شد و گفت: با توجه به ضرورت جمع‌آوری سرمایه‌های سرگردان مردم و از سوی دیگر نیاز بخش‌های تولیدی و صنعتی به اعتبارات، باید فرهنگ بورس در استان قم و در جامعه تقویت شود.



وی اظهار داشت: ظرفیت و پتانسیل گسترده‌ای در استان قم در عرصه بورس و اوراق بهادار وجود دارد که باید به نحو احسن از آن بهره‌برداری کنیم.



دهناد بر ضرورت تشکیل بورس کالا و لزوم ایجاد آن در استان قم تأکید و تصریح کرد:‌ واحدهای تولیدی استان قم می‌توانند از طریق حضور در فرابورس و با استفاده از سرمایه‌های مردمی در رونق اقتصادی خود کوشا باشند.



وی با بیان اینکه در بازار سرمایه کشور در سال‌های اخیر اقدامات خوبی صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: با توجه به قواعد فقه اقتصاد اسلامی و ابهامات موجود در این زمینه، باید جایگاه بورس بیش از پیش در این عرصه تبیین شود.



معاون برنامه‌ریزی استانداری قم گفت: پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی، عقود اسلامی اقتصادی که در ابتدای انقلاب وضع گردیده و امروز ساختارهای اقتصادی بر همان اساس شکل گرفته است، مورد بازبینی قرار بگیرد.



در این نشست معاون برنامه‌ریزی استانداری قم در جریان برخی مشکلات تالار بورس استان قم از جمله ساختمان مورد نیاز آن قرار گرفت و در خصوص افزایش تعاملات با سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تأکید کرد.