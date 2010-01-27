"دارا" مدیرکل امورفرهنگی وزارت علوم شد/ انتصاب مشاور تشکلهای دانشجویی

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا خواجه سروی در حکم انتصاب "جلیل دارا" تقویت امور فرهنگی ستاد، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در جهت تحقق دانشگاه تمدن ساز اسلامی - ایرانی، ساماندهی و تقویت امور فرهنگی اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه‌ها‌، اهتمام به تقویت ارتقای وضعیت فرهنگی دانشگاهیان ایرانی خارج از کشور و کمک به ایجاد فضای نشاط و پویایی را از جمله وظایف مدیرکل امورفرهنگی وزارت علوم عنوان کرده است.

"جلیل دارا" پیش از این به عنوان مدیر گروه مطالعات جهان اسلام و معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم فعالیت داشته است.

محسن اسلامی پیش از این مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم بود.

همچنین غلامرضا خواجه سروی در حکم دیگری "احمد علمشاهی" را به عنوان مشاور معاون فرهنگی و اجتماعی در امور تشکل‌های دانشجویان منصوب کرد.

احمد علمشاهی به مدت دو سال به سمت "مشاور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در امور تشکل‌های اسلامی دانشجویان" منصوب شده است.

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت بهداشت در این حکم وظایفی از جمله تشکیل اتاق فکر تشکل‌های اسلامی دانشجویان، کمک به بسترسازی و تعامل مناسب میان تشکل‌ها و کمک به تقویت کادر تشکل‌های اسلامی دانشجویان را خواستار شده است.