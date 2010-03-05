معماری مدارس ایرانی غربی است / دستگاههای سیاستگذار کم کاری کرده اند

مرتضی رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر با با بیان این مطلب افزود: طراحی مدارس بر اساس معماری ایرانی و اسلامی یکی از خواسته های مقام معظم رهبری است که به دنبال آن در برنامه های چهارم و پنجم توسعه نیز به آن تاکید شده و ما در همین راستا همایش مدرسه ایرانی، معماری ایرانی را طی سه سال گذشته برگزار کردیم.

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این سئوال که " پس چرا طی این سه سال هیچ برون دادی از این همایشها دیده نشده و حتی یک مدرسه هم به سبک ایرانی اسلامی ساخته نمی شود؟" گفت: معماری حاصل فرهنگ یک کشور است و نباید انتظار داشت که طی سه سال به مدارسی با این سبک و سیاق برسیم. تا چهار سال گذشته در طراحی و معماری مدارس از هیچ مشاوری استفاده نمی شد اما حداقل ما توانستیم در این مدت مشاوران و معماران را برای همفکری گرد هم آوریم.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ادامه داد: قبول داریم که طی 50 سال گذشته مدارس ما به سبک غربی ساخته شده اند اما اینکه از تکنولوژی آنها استفاده کنیم بد نیست، از دست دادن شاخصهای بومی مشکل ساز است که باید آن را برطرف کنیم.

رئیسی تصریح کرد: البته ایجاد بستر برای بومی سازی مدارس وظیفه ما نیست و دستگاههای تئوری پردازی همچون دانشگاهها و فرهنگستان هنر که بابت این موضوع اعتبار می گیرند و وزارت مسکن و شهرسازی باید فرهنگسازی کنند که تاکنون این اتفاق رخ نداده است.