توافق ناتو و قزاقستان برای انتقال تجهیزات به افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "آندرس فوگ راسموسن" که در بروکسل با خبرنگاران سخن می گفت در ادامه افزود: مسیر اروپا به افغانسان از طریق روسیه، قزاقستان و ازبکستان یک مسیر جایگزین برای انتقال تجهیزات مهم به افغانستان به جای مسیر پاکستان خواهد بود.

دبیر کل ناتو دلیل استفاده از مسیر جایگزین را ناامن بودن مسیر پاکستان و مورد حمله قرار گرفتن محموله ناتو بویژه محموله های سوخت از سوی طالبان و القاعده در پاکستان اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، هر چند در گذشته برخی از اعضای ناتو محموله های خود را با استفاده از مسیر رسیه و آسیای مرکزی به افغانستان انتقال می دادند اما خود ناتو مجوزی برای استفاده از حریم قزاقستان نداشت.