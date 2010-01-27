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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۱۰

راسموسن خبرداد:

توافق ناتو و قزاقستان برای انتقال تجهیزات به افغانستان

توافق ناتو و قزاقستان برای انتقال تجهیزات به افغانستان

دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو ) امروز چهارشنبه از توافق میان این سازمان و قزاقستان برای گشودن مسیر انتقالی جدید به افغانستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "آندرس فوگ راسموسن" که در بروکسل با خبرنگاران سخن می گفت در ادامه افزود: مسیر اروپا به افغانسان از طریق روسیه، قزاقستان و ازبکستان یک مسیر جایگزین برای انتقال تجهیزات مهم به افغانستان به جای مسیر پاکستان خواهد بود.

دبیر کل ناتو دلیل استفاده از مسیر جایگزین را ناامن بودن مسیر پاکستان و مورد حمله قرار گرفتن محموله ناتو بویژه محموله های سوخت از سوی طالبان و القاعده در پاکستان اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، هر چند در گذشته برخی از اعضای ناتو محموله های خود را با استفاده از مسیر رسیه و آسیای مرکزی به افغانستان انتقال می دادند اما خود ناتو مجوزی برای استفاده از حریم قزاقستان نداشت.

کد مطلب 1025169

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