تداوم نظام اسلامی مرهون ارتباط عمیق فکری و عاطفی با رهبری است

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، به نقل از آستان قدس رضوی، آیت الله واعظ طبسی ظهر چهارشنبه در دیدار شهردار مشهد و معاونین و مشاورین وی با اشاره به نزدیک شدن به ایام دهه فجر، افزود: اولین چیزی که یک مدیر و مسئول باید به عنوان امانت و سپرده الهی در نظر بگیرد و بدان عمل کند، انطباق همه کارهای حوزه مسئولیت با مبانی اسلام و به تبع آن امامت جامعه به‌عنوان محور نظام اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در خراسان و تولیت آستان قدس تصریح کرد: معنای نظام اسلامی این است که در همه زمینه‌های اداره امور کشور و عرصه‌ها علمی، فنی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری باید مبانی اسلام مد نظر باشد و توجه داشته باشیم که هرگونه انحراف از این اصول و مبانی فکری و پایه‌ای، ممکن است خسارت‌های بزرگی را متوجه کشور و منافع ارزشی و مصالح ملی کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری، حمایت و پشتیبانی مردمی نظام را مورد توجه قرار داد و ابراز داشت: اگر این حمایت، پشتیبانی و ارتباط عاطفی و فکری مردم با رهبری جامعه نبود، نظام اسلامی شکل نمی‌گرفت و تداوم نمی‌یافت.

وی افزود: ایستادگی همراه با عزت، استقلال، مقاومت و جوانمردی امروز ملت ایران در برابر همه شعارهای سیاسی، فرهنگی و به نوعی نظامی و جنگ نرم دشمنان برگرفته از همین ارتباط است.

وی با بیان اینکه سرمایه‌های مردمی برای مدیران ما اهمیت بسیاری دارد، گفت: البته ارتباط اصولی با مردم به این معنا نیست که مدیران، در برابر خواسته‌های غیراصولی آنان برخورد منفعلانه داشته باشند، بلکه باید به‌عنوان پشتوانه‌ای برای منافع ملی و مصالح نظام محسوب شوند.

آیت الله واعظ طبسی با تصریح این که هیچ مدیریتی بدون برنامه‌ریزی، انضباط مالی و اداری، تقسیم‌کار بین رده‌های مختلف مدیریتی و انسجام و هماهنگی به موفقیت دست نخواهد یافت بر استفاده از سلایق مختلف که با اصل نظام مشکل نداشته و تلاش‌شان برای استحکام بخشیدن جمهوریت و اسلامیت نظام است، تأکید کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که تضاد، اصطکاک و کارشکنی بر خلاف مصالح نظام بوده و به کشور لطمه می‌زند، گفت: امروز هر فرد یا مجموعه سخنی بگوید یا رفتار سیاسی‌ای را دنبال کند که لازمه‌اش متشنج و ملتهب نمودن فضا و آسیب‌رساندن به وحدت و صمیمیت آحاد مختلف جامعه باشد، خیانت کرده است.

وی در ادامه با اشاره به مظلوم واقع شدن شهر مشهد به عنوان پایتخت معنوی ایران و جهان اسلام، خطاب به شهردار و اعضای شورای شهر مشهد گفت: شهردار موظف است به سیاست‌‌های اعضای شورای شهر توجه کند و شورا هم همین وظیفه حمایتی را دارد و باید بدون اعمال احساسات شخصی برای بهتر شدن خدمات به مردم کمک کند.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان این که با مسائل شهری و ملاحظات مالی و اداری آشناست، گفت: تا آنجا که می‌بینم و به گذشته برمی‌گردم، ضمن این که از همه مدیران قبلی تشکر دارم، شهادت می‌دهم که دوره شهرداری مهندس پژمان، جزء بهترین دوره‌های مدیریتی مشهد مقدس است.

وی به‌کارگیری نیروهای خوشفکر، علاقه‌مند به نظام اسلامی و به دور از تعصبات سیاسی را از جمله اقداماتی دانست که موفقیت‌های تحسین‌برانگیزی برای شهرداری مشهد به همراه داشته است.

تولیت آستان قدس رضوی اظهار داشت: اگر شهر را به مثابه یک موجود زنده تلقی کنیم، وقتی یک غیر ایرانی وارد مشهد می‌شود، می‌تواند با نگاه به تابلوها، خط‌کشی میادین و خیابانها، علائم راهنمایی و رانندگی، مسئله ترافیک، نوع وسایط نقلیه عمومی، نظافت و بهداشت شهر، فضای سبز و به‌خصوص معماری ساختمان‌ها پیام‌هایی که نشان‌دهنده ماهیت فرهنگی یک کشور است را دریافت نماید، لذا لازم است این نمادها مبلغ پایداری ما به نظام اسلامی بوده و استحکام پروژه‌ها و نوع معماری ظاهری آنها با فرهنگ دینی و اسلامی همخوانی داشته باشد.

در ابتدای این دیدار، پژمان شهردار مشهد و هفت معاون وی به‌طور جداگانه به ارائه گزارشات مبسوطی در حوزه مسئولیت خود پرداختند.