خبرگزاری مهر- گروه سیاسی: روانشناسی سیاسی علمی میانرشتهای و مرکب از سیاست و روانشناسی با محوریت شخصیت شناسی سیاسی است.
در این کتاب کوشش شده است که خلاصه نظریهها، مفروضات، ویژگیهای روششناختی، مفاهیم اساسی و محورهای کلی نظریهها عصارهکشی شود. این کار بر اساس نیاز مخاطبان و دانشجویان غیر تخصصی نظیر رشتههای مدیریت دولتی و علوم سیاسی صورت گرفته است.
بومیسازی محتوای مطالب از دیگر دغدغههای نگارنده بوده است. نظریههای موجود حاصل مطالعات فرهنگ و جامعه غربی است و به ندرت فرهنگهای متفاوت از فرهنگ غرب در پژوهشهای جوامع غربی به چشم میخورد.
این کتاب شامل 5 فصل با عناوین "کلیات روانشناسی سیاسی"، "نظریهها"، "تولد نظریههای روانشناختی سیاسی و اجتماعی"، "ایدئولوژیها، رژیمهای سیاسی و روانشناسی سیاسی"، "نگرش سیاسی" و "مسائل روانشناسی سیاسی" است.
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