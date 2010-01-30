خبرگزاری مهر- گروه سیاسی: روانشناسی سیاسی علمی میان‌رشته‌ای و مرکب از سیاست و روانشناسی با محوریت شخصیت ‌شناسی سیاسی است.

در این کتاب کوشش شده ‌است که خلاصه نظریه‌ها، مفروضات، ویژگیهای روششناختی، مفاهیم اساسی و محورهای کلی نظریه‌ها عصاره‌کشی شود. این کار بر اساس نیاز مخاطبان و دانشجویان غیر تخصصی نظیر رشته‌های مدیریت دولتی و علوم سیاسی صورت گرفته ‌است.

بومی‌سازی محتوای مطالب از دیگر دغدغه‌های نگارنده بوده ‌است. نظریه‌های موجود حاصل مطالعات فرهنگ و جامعه غربی است و به ندرت فرهنگهای متفاوت از فرهنگ غرب در پژوهشهای جوامع غربی به چشم می‌خورد.

این کتاب شامل 5 فصل با عناوین "کلیات روانشناسی سیاسی"، "نظریه‌ها"، "تولد نظریه‌های روانشناختی سیاسی و اجتماعی"، "ایدئولوژیها، رژیمهای سیاسی و روانشناسی سیاسی"، "نگرش سیاسی" و "مسائل روانشناسی سیاسی" است.