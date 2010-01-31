ساوجبلاغ قطب مهم تولید صنایع غذایی استان تهران است

به گزارش خبرنگار مهر در ساوجبلاغ، رئیس اداره صنایع ساوجبلاغ پیش از ظهر یکشنبه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی در فرمانداری اظهار داشت: 25 درصداز مجموع واحد های صنعتی این شهرستان در زمینه تولید مواد غذایی فعال هستند که سهم عمده ای از تولید مواد غذایی استان را به خود اختصاص داده است.

عبد الرسول سجادی میزان تولید سالانه صنایع غذایی ساوجبلاغ را دو میلیون و 500 هزار تن در سال عنوان کرد و گفت: شکلات، انواع شیرینی جات، پاستیل، آرد، ماکارونی، سس، انواع ترشیجات و صنایع کنسروی عمده ترین تولیدات صنایع غذایی ساوجبلاغ را تشکیل می دهند.

وی یادآور شد: بخش اعظمی از تولیدات صنایع غذایی منطقه به کشورهای خارجی از جمله کشورهای همسایه و خاورمیانه صادر می شود بطوریکه برترین صادر کننده کشور در زمینه صنایع غذایی امسال از ساوجبلاغ معرفی و تجلیل شد.

رئیس اداره بازرگانی ساوجبلاغ هم در تشریح فعالیت های برون مرزی و بازاریابی صنایع ساوجبلاغ گفت: اعزام سه هیئت تجاری - اقتصادی متشکل از بازرگانان و تجار ساوجبلاغ به کشورهای جمهوری آذربایجان، الجزایر و بلاروس برای ایجاد بازار مناسب فروش و معرفی و تبلیغ محصولات خود از جمله اقدامات موثر در این زمینه است.

تیمور پور حیدری افزود: کسب رتبه نخست استانی در اعزام هیئتهای اقتصادی و تجاری به کشورهای خارجی و اعلام رغبیت و بازیدی گروهی از تجار کلمبیایی از صنایع غذایی ساوجبلاغ در ماه اخیر موید فعال بودن منطقه ساوجبلاغ در زمینه صنایع بویژه صنایع غذایی است.

فرماندار ساوجبلاغ با بیان اینکه تولیدات میوه و محصولات کشاورزی ساوجبلاغ به دلیل آب و خاک مناسب منطقه از کیفیت بالایی برخوردار است تصریح کرد: استقرار واحد های صنعتی کار آمد و تبدیلی و ایجاد شهرکهای صنعتی به توسعه بخش کشاورزی و صنعتی این شهرستان کمک شایان می کند.

هادی قیومی بادعوت از سرمایه گذاران بخش صنعت برای سرمایه گذاری در ساوجبلاغ افزود: افراد و صاحبان سرمایه می توانند برای استفاده از حدمات حمایتی به فرمانداری و یا اداره صنایع این شهرستان مراجعه کنند.