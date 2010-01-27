اعتبار 500 میلیارد تومانی برای "تامین آتیه همگان"

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه ایجاد "صندوق تامین آتیه همگان" در سالجاری از سوی دولت مورد برنامه ریزی قرار گرفته ، 500 میلیارد تومان اعتبار در لایحه بودجه سال 89 کل کشور برای این منظور در نظر گرفته شده است.

صندوق مهر امام رضا (ع) که اولین مصوبه دولت نهم در سال 84 بوده، از سوی دولت مسئول برنامه ریزی و اجرای "صندوق تامین آتیه همگان" که اولین مصوبه دولت دهم بوده، شده است.

دولت در نظر دارد تا در چارچوب برنامه ای برای هر فرد تازه متولد شده ایرانی حسابی را نزد صندوق مهر امام رضا (ع) افتتاح کند تا از این طریق افراد بتوانند در سنین ازدواج و جستجوی شغل از منابع مالی برخوردار شوند.

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف تامین هزینه های ازدواج، تحصیلات، مسکن، اشتغال و درمان بیماری صعب العلاج فرزندان خانوارهای ایرانی، طرح تامین آتیه زندگی همگان را که از این پس به اختصار "طرح بیمه تازه" نامیده می شود، تصویب کرده است که جزئیات آن به شرح ذیل است:

1) براساس این مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر اساس ساز و کار بیمه های تجاری طرح بیمه تازه را تهیه و ارائه کند.

2) شورای عالی بیمه موظف است بر اساس پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران"طرح بیمه تازه" را مشتمل بر مواردی از قبیل پوشش ها و خدمات طرح، نحوه برخورداری مشمولان طرح از خدمات، نحوه محاسبه ذخایر و سرمایه گذاری منابع حاصل از اجرای طرح و نرخ حق بیمه را تعیین نماید و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراتب را به شرکتهای بیمه ابلاغ نماید.

3) همچنین بیمه نامه طرح تازه بیمه پس از تولد هر نوزاد ایرانی بنا به تقاضای سرپرست قانونی به نام وی صادر و هم زمان با صدور شناسنامه تحویل سرپرست خانواده می شود (حداکثر تا دو فرزند).

4) بر اساس "طرح بیمه تازه" سهم دولت در پرداخت حق بیمه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی 100 درصد، خانوارهای برخوردار از درآمد سالانه تا معادل متوسط درآمد سالانه جامعه 60 درصد، خانوارهای دارای درآمد سالانه معادل تا 5/1 برابر متوسط درآمد سالانه جامعه 30 درصد و سایر 10 درصد خواهد بود.

تبصره- دستورالعمل اجرای این بند ظرف مدت سه ماه تهیه و با تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ابلاغ خواهد شد.

5) معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری موظف است همه ساله بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی مجموع سهم دولت را در تامین حق بیمه های سنواتی پیش بینی و در ردیف مستقل"طرح بیمه تازه" منظور نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی متناسب با میزان مشارکت شرکتهای بیمه تجاری در طرح مذکور نسبت به پرداخت سهم آنها اقدام نماید.

6) شرکتهای بیمه مجازند در صورت تقاضای بیمه شده متناسب با سرمایه بیمه نامه واحد مسکونی در اختیار وی قرار دهند.

7) وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند در تامین اراضی مورد نیاز ساخت این گونه واحدهای مسکونی همکاری لازم و موثر به عمل آورند.