نوبت اول واکسیناسیون سراسری هپاتیت B برای متولدین 1371 تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت، در ادامه برنامه پوششدهی نوجوانان متولد سالهای 68 تا 71 علیه بیماری هپاتیت B که از چهار سال پیش آغاز شده است، آخرین گروه سنی یعنی متولدین سال 1371 تا روز پنجشنبه 15 بهمن ماه علیه این بیماری واکسینه میشوند.
متولدین 1/1/1371 تا 29/12/1371 میتوانند با مراجعه به یکی از مراکز بهداشتی درمانی، خانههای بهداشت و پایگاههای بهداشتی واکسن دریافت کنند.
واکسیناسیون سراسری هپاتیت B برای متولدین سال 1371 در سه نوبت انجام خواهد شد و نوبت دوم و سوم آن اول اسفند 88 و اول مرداد 89 (هر نوبت به مدت 10 روز) خواهد بود و برای حصول ایمنی کامل علیه این بیماری، انجام واکسیناسیون در هر سه نوبت ضروری است.
بنابر اعلام وزارت بهداشت، واکسن به صورت رایگان بوده و چنانچه متولدین سالهای 68، 69 و 70 نیز به هر دلیلی در برنامههای قبلی، موفق به دریافت واکسن نشدهاند، میتوانند با مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی کشور واکسن را دریافت کنند.
بیماری هپاتیت B یک عفونت ویروسی حاد و مهم است که میتواند به صورت مزمن، کبد و سایر ارگانهای حیاتی بدن را گرفتار کرده و باعث نارسایی کبد و حتی سرطان کبد شود. پیشگیری از این بیماری یکی از برنامههای بسیار مهم بهداشتی کشور محسوب میشود.
انتظار میرود با واکسیناسیون متولدین سال 71 علیه بیماری هپاتیت B، بیش از یک میلیون نفر دیگر به جمعیت واکسینه شده کشور اضافه شود.
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