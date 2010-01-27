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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۲۰

با حضور وزیر ارشاد /

رصدخانه الکترونیک فرهنگ در افق 1404 افتتاح شد

رصدخانه الکترونیک فرهنگ در افق 1404 افتتاح شد

رصدخانه الکترونیک فرهنگ در افق 1404 با حضور سیدمحمد حسینی در بوشهر راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر ارشاد در سخنانی کوتاه در این مراسم افتتاح این مرکز فرهنگی که با حضور مسؤولان مرکز راهبری مهندسی فرهنگی بوشهر برگزار شد، گفت: با توجه به رویکرد فرهنگی دولت دهم فعالیت مراکز اینچنینی برای جهت‏گیری درست برنامه‏های فرهنگی - هنری بسیار موثر خواهند بود.

حجت الاسلام محمد نصیری مدیر مرکز راهبری مهندسی فرهنگی استان بوشهر نیز گفت: این رصدخانه الکترونیک با هدف تحلیل و بررسی ارزش‏ها، نگرش‏ها، هنجارها و رفتارهای اجتماعی راه‏اندازی شده است.

وی تاکید کرد: مسئله شناسی فرهنگی و پایش جریان‏های فرهنگی تولید شده در حوزه‏های مختلف، آینده‏نگری فرهنگی و شناسایی جریان‏ها و تدوین راهبردهای مواجهه درست با این جریان‏ها از برنامه رصدخانه الکترونیک در افق 1404 ایران اسلامی به شمار می‏رود.

مشاور فرهنگی استاندار بوشهر افزود: بررسی، سنجش و احصاء افکار عمومی، نیازسنجی فرهنگی و اولویت‏بندی هنجارهای فرهنگی در جامعه، جمع‏آوری و تدوین نیازهای فرهنگی و به کارگیری آنها در مهندسی فرهنگی در این رصدخانه الکترونیک دنبال خواهد شد.

نصیری همچنین گفت: هدایت، آینده‏نگری، بازتعریف سویه حرکت فرهنگی کلان استان بوشهر، جهت مهندسی فرهنگی و ابلاغ ساز و کارهای آنها از دیگر فعالیت‌های رصدخانه الکترونیک استان بوشهر است.

نصیری گفت: این رصدخانه به عنوان پورتال فرهنگ در افق 1404 [www.culture1404.ir] و براساس طرح جامع مهندسی فرهنگی استان اجرا  و به بهر‏ه برداری رسیده و تغییر و تحولات اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر را اطلاع رسانی خواهد کرد.

کد مطلب 1025187

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