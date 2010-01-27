رصدخانه الکترونیک فرهنگ در افق 1404 افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر ارشاد در سخنانی کوتاه در این مراسم افتتاح این مرکز فرهنگی که با حضور مسؤولان مرکز راهبری مهندسی فرهنگی بوشهر برگزار شد، گفت: با توجه به رویکرد فرهنگی دولت دهم فعالیت مراکز اینچنینی برای جهتگیری درست برنامههای فرهنگی - هنری بسیار موثر خواهند بود.
حجت الاسلام محمد نصیری مدیر مرکز راهبری مهندسی فرهنگی استان بوشهر نیز گفت: این رصدخانه الکترونیک با هدف تحلیل و بررسی ارزشها، نگرشها، هنجارها و رفتارهای اجتماعی راهاندازی شده است.
وی تاکید کرد: مسئله شناسی فرهنگی و پایش جریانهای فرهنگی تولید شده در حوزههای مختلف، آیندهنگری فرهنگی و شناسایی جریانها و تدوین راهبردهای مواجهه درست با این جریانها از برنامه رصدخانه الکترونیک در افق 1404 ایران اسلامی به شمار میرود.
مشاور فرهنگی استاندار بوشهر افزود: بررسی، سنجش و احصاء افکار عمومی، نیازسنجی فرهنگی و اولویتبندی هنجارهای فرهنگی در جامعه، جمعآوری و تدوین نیازهای فرهنگی و به کارگیری آنها در مهندسی فرهنگی در این رصدخانه الکترونیک دنبال خواهد شد.
نصیری همچنین گفت: هدایت، آیندهنگری، بازتعریف سویه حرکت فرهنگی کلان استان بوشهر، جهت مهندسی فرهنگی و ابلاغ ساز و کارهای آنها از دیگر فعالیتهای رصدخانه الکترونیک استان بوشهر است.
نصیری گفت: این رصدخانه به عنوان پورتال فرهنگ در افق 1404 [www.culture1404.ir] و براساس طرح جامع مهندسی فرهنگی استان اجرا و به بهره برداری رسیده و تغییر و تحولات اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر را اطلاع رسانی خواهد کرد.
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