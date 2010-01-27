دفتر تدوین استانداردها در گلستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، تدوین این دفتر براساس تفاهنامه مشترک بین دانشگاه آزاد اسلامی گرگان و اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی گلستان راه اندازی می شود.

در راستای دستیابی به اهداف برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز در افق 20 ساله و به منظور گسترش همکاریهای علمی و فنی و تحقیقاتی در زمینه های مختلف و مشارکت در امر تدوین استانداردهای ملی و بین المللی تفاهمنامه ای بین دانشگاه آزاد اسلامی گرگان و اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان گلستان منعقد شد.

در این تفاهمنامه که موضوع آن تدوین استانداردهای ملی و بین المللی، انجام پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی و مطالعاتی، برگزاری سمینارها، کارگاه ها و دوره های آموزشی و ارائه راهکارهای تدوین است، به امضای دکتر رضاعلی محسنی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان و منصور قلیچ لی مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران رسیده است.

براساس این تفاهمنامه، طرفین متعهد شده اند که شرایط لازم را برای استفاده اعضای هیئت علمی و کارشناسان دوطرف از امکانات و تجهیزات فنی و ازمایشگاهی و کتابخانه ای فراهم آورده و با تشکیل کمیته های کارشناسی راهکارهای لازم را جهت توسعه کیفی فرآورده های تولیدی استان معرفی نمایند.

در ادامه این تفاهمنامه 5 ساله طرفین بر لزوم بررسی و تشکیل و راه اندازی دفتر تدوین استانداردها ، مشارکت در برگزاری دوره های آموزشی متناسب با استانداردسازی و پذیرش بازدیدهای علمی و تایید صلاحیت آزمایشگاه های دانشگاه تاکید شده است.