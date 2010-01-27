به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه که به امضای محمد رضا باهنر، دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین رسیده، این تشکل ضمن دعوت از عزت الله ضرغامی برای حضور در جلسه شورای مرکزی جامعه مهندسین خطاب به وی آمده است : همانگونه که شنیدهاید سناتورهای آمریکایی به دولت آمریکا هشدار دادهاند تا 45 میلیون دلار تعیینشده برای مبارزه با آرمان های ملت ایران هر چه سریعتر در حوزه اینترنت هزینه شود. اعلام رسمی این تصمیم موجب میشود حتی سادهترین انسان هایی که جنگ نرم را باور نداشتند به یقین برسند که جبهه امروزی دفاع از نوامیس ملی، جبهه ای گسترده، متنوع، پرظرفیت و رو به جلوی رسانهای است.
خوشبختانه سازمان بزرگ صدا و سیما توانسته است در فضایی که نظام جمهوری اسلامی ایران ناعادلانه مورد هجوم خارج و داخل قرار گرفته، اثرگذاریهای به موقع داشته باشد؛ اگر چه حجم تهاجم دشمن به میزانی است که به هیچ وجه نفوذ و اثرگذاری کنونی رسانه ملی را قانعکننده نمیپنداریم.
راه اندازی دوباره جریان مناظره بین دیدگاههای مختلف یکی از اقدامات مثبت آن سازمان است؛ اگر چه نقد «دیرهنگام بودن» به آن وارد است. اینک باید الزامات، مقدمات و تدابیری برای این فرآیند اثرگذار تعریف و به اجرا گذاشته شود تا بتواند هم استمرار آن را ضامن شود و هم طراوت و دوری از ملالآوری را به ارمغان آورد.
جمع بندی نظرات کانونهای فکری و سیاسی جامعه اسلامی مهندسین به شرح زیر تقدیم میشود:
1-برای نتیجه گیری از مناظره ها باید از پیش چارچوب معین و روشنی تعیین شود. در این چارچوب نباید انبوهی از مسائل مطرح شود؛ به طوری که نتوان فرصت کافی برای هر مورد گذاشت که در این صورت بخش قابل توجهی از مسائل مطروحه بی پاسخ و بدون نتیجه گیری باقی خواهد ماند.
2-اگر چه مجری باید بیطرفی کامل خود را حفظ کند؛ به گونهای که برای بینندگان منصف قابل قبول باشد؛ لیکن باید با قاطعیت و اقتدار کافی از طرح حاشیههای خارج از متن پیشگیری کند.
3- الزامی به محدودکردن بحث راجع به یک موضوع خاص در یک جلسه نیست، لذا در صورت لزوم دنباله بحث را میتوان به جلسه دیگری موکول کرد؛ زیرا مهمتر از طرح بحث ایجاد فضای لازم و امکان نتیجهگیری برای مخاطبان است.
4- مجری به هیچ وجه نباید وارد بحث شود و فقط جلسه را اداره کند.
5- صدا و سیما ضرورت رعایت خطوط قرمز مانند مسائل مربوط به امنیت ملی یا اسرار نظام، آداب مناظره و رعایت شئون اخلاقی را به طرفین مناظره به صورت رسمی گوشزد کند.
6-اگرچه موضوعات سیاسی برای بینندگان وشنوندگان نوعا داغ و پرجاذبه است اما لزوما میزگردها نباید محدود به امور سیاسی شود بلکه امور اجرایی و مسائل مبتلا به مردم و پاسخ به شبهات اعتقادی نیز میتواند موضوع بحث واقع شود.
7- میتوان در مواردی از شیوه چهار نفره استفاده کرد.
8- خوب است مبانی، قواعد و آداب مناظره به عنوان جدال احسن تدوین و ضمن انعکاس عمومی توسط رسانه ملی به مناظره کنندگان نیزارائه شود.
9-هیچ اصراری نیست یکی از طرفین یا مجری نتیجهگیری کنند؛ زیرا در نهایت عامه مردم به برداشتهای خود خواهند رسید و این نتیجهگیری در برداشت آنها تاثیر نخواهد داشت.
10- مواردی که در بحث مناظره کنندگان ارجاع به آمار و اسناد میشود حتما باید اسناد و مدارک را ارائه نمود و به سمع و نظر مردم رساند.
11- بهتر است افراد لازم برای چندین جلسه پشت سرم هم پیشبینی شوند تا مسیر جلسات متوقف نشود.
12- ممکن است بتوان فرد دیگری ( به جز مجری) به عنوان داور پیشبینی کرد که در این صورت داور باید منطقی، مستدل و غیرجانبدارانه عمل کند تا پذیرش عمومی را حداکثری کند.
13- شرکت کنندگان باید مسوولیت گفتههای خویش را بپذیرند و در عمل به گفتههای خویش تعهد داشته باشند.
14- در بین جریانهای سیاسی از تشکیلات دارای شناسنامه دعوت شود.
15-از طرح موضوعات تکراری، کلیشهای و بیتاثیر گذشته باید فاصله گرفت و با توجه به شبهات سنگین دشمن، پیروزی باید با پیشدستی و شیوه تهاجمی به گونهای هدایت شود که ابتکار فضاسازی با رسانه ملی باشد.
16- اگرچه اشتهار و چهره بودن به ویژه در حوزههای سیاسی به جذابیت مناظرهها میافزاید اما لزوما همه نیروهای نخبه، اثر گذار و برخوردار از افکار روشن و قدرت بیان محدود به چهرهها نیسند، باید لایهها و سطوح مختلف و افراد با ظرفیت را شناسایی و دعوت به مناظره کرد.
17-ممکن است برخی بیندیشند که مناظره شفاف، صریح، بیپرده اما منضبط، آثار سوئی نیز داشته باشد؛ لیکن در صورت رعایت نکات یادشده حتما آثار مثبت مناظرهها بیش از آثار منفی آن خواهد بود.
18-حتما باید تلاش کرد ازاشخاص غایب نام برده نشود ودرغیر این صورت اگر فردی درجریان مناظره نسبتی به اشخاص بدهد باید مستندات محکمی برای آن ارائه کند و در غیر این صورت حقی برای طرف غایب ایجاد میشود تا از طریق همان رسانه از خود دفاع کند.
19-برای هر مناظره بحث معین و متفاوت از بقیه مناظرهها تعریف شود؛ اگرچه میتوان ابعاد مختلف یک موضوع را نیز برای جلسات مختلف درنظر گرفت.
20-مناظره یک جلسه به آداب مناظره ، جایگاه و نقش طرفین مناظره ، مجری و مسوولان رسانه اختصاص داده شود که این امر به خودی خود موجب ارتقای دانش و مهارت عمومی در مقابله با دیدگاههای دیگر میشود.
بدون شک رعایت نکات 20گانه بالا خواهد توانست:
الف) ظرفیت نظام را در شکل حداکثری بروز دهد.
ب)سطوح نفوذ رسانه ملی را در بین مخاطبان چه در گستره جغرافیایی و چه در وجاهت و محبوبیت ارتقا خواهد داد.
ج) موجب جذب منتقدان خواهد شد.
د) دزدان فکر و احساس مردم را به حاشیه میبرد و فرصت تشکیک را از آنان میگیرد.
در خاتمه از توجه جنابعالی به مطالب فوق پیشاپیش تشکر میکنیم.
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