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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۴۱

تحولات انتخاباتی عراق/

30 نامزد دیگر به علت فساد اخلاقی رد صلاحیت شدند

30 نامزد دیگر به علت فساد اخلاقی رد صلاحیت شدند

کمیته عالی مستقل انتخابات عراق از حذف 30 نامزد انتخابات پارلمانی هفتم مارس، در پی کشف فساد اخلاقی آنها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، "اسامه عبدالمجید العانی" از اعضای کمیته عالی مستقل انتخابات عراق در این باره اظهار داشت: به تشکل های سیاسی دربردارنده نام این 30 نامزد مهلت کافی برای معرفی جیگزین آنان داده می شود.

وی افزود: پس از بررسی صلاحیت نامزدها متوجه وجود پرونده هایی از سوی این 30 نفر در وزارت کشور شدیم، که مفاسد اخلاقی آن ها را اثبات می کند.

العانی همچنین از مشمولیت اسامی 456 نامزد عراقی دیگر، در لیست نامزدهای فاقد صلاحیت از سوی "هیئت بازخواست و عدالت" خبر داد و افزود: به زودی پرونده این افراد بررسی شده و درباره آنها تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد.

کد مطلب 1025193

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