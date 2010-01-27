مهدی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: با اعلام جدول زمانبندی فرهنگی و هنری ستاد دهه فجر کرج، تاریخ و مکان برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری به طور دقیق مشخص شده است.

وی اظهار داشت: ایام دهه فجر بهترین فرصت برای انتقال پیام و ارزشهای انقلاب اسلامی و یادآوری حماسه آن روزگار است و می توان حماسه پیروزی انقلاب اسلامی را در فضایی فرهنگی و هنری بار دیگر در بطن جامعه و میان جوانان مرور کرد.

عسگری خاطرنشان کرد: استفاده از ابزار هنر و فرهنگ برای انتقال پیامهایی همانند پیام انقلاب اسلامی بسیار ضروری است لذا مراکز فرهنگی و هنری در دهه فجر با اجرای برنامه های غنی و متعالی فرهنگی و هنری باید بیش از پیش در بیداری و آگاهی بخشی نسل جوان بکوشند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج گفت: ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی را می توان با ظرافت و با آرایه فرهنگ و هنر به صورتی جذاب، دلنشین و ماندگار در ذهن نسل معاصر نهادینه کرد.

عسگری در ادامه جدول زمانبندی اجرای برنامه های فرهنگی و هنری ایام مبارک دهه فجر در شهرستان کرج را به این شرح اعلام کرد:

1 - اجرای تئاتر خیابانی با موضوع انقلاب در تاریخ 22 در محل سه راه دانشکده کرج توسط حوزه هنری این شهرستان.

2 - برگزاری هفته فیلم انقلاب از تاریخ 12 تا 22 در محل تالار شهیدان نژادفلاح کرج توسط حوزه هنری این شهرستان.

3- برگزاری 1 7نشست تخصصی درباره ولایت، بصیرت و ... از تاریخ 12 تا 21 بهمن در کانون­های فرهنگی هنری مساجد کرج توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان.

4 - برگزاری مسابقه کتابخوانی از ویژه نامه "فتنه" در سطح شهرستان کرج از تاریخ 16 تا 29 توسط مدیریت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری این شهرستان.

5 - برگزاری همایش فجرآفرینان عاشورایی در دهه پایانی بهمن ماه در تالار شهیدان نژاد فلاح کرج توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت فرهنگی شهرداری این شهرستان.

6 - انتشار و توزیع ویژه­نامه بصیرت (3) در سطح شهرستان کرج در تاریخ 22 بهمن توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج و معاونت فرهنگی شهرداری این شهرستان.

7- برپایی ایستگاه فرهنگی و ایستگاه صلواتی در مسیر راهپیمایی 22 بهمن توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج و معاونت فرهنگی شهرداری این شهرستان.

8- برگزاری مسابقه و نمایشگاه خوشنویسی با موضوع "امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی در فرهنگسرای خط و تذهیب کرج از تاریخ 12 الی 21 بهمن توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج ، معاونت فرهنگی شهرداری و انجمن خوشنویسان این شهرستان

9- برگزاری جشنواره عکس عاشورایی ( که بخش ویژه آن مربوط به انقلاب است) در سطح شهرستان کرج در ایام دهه فجر توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج، معاونت فرهنگی شهرداری و حوزه هنری این شهرستان

10 - برگزاری سوگواره شعر با عنوان "با کاروان باران" ( که بخش ویژه آن مربوط به انقلاب است) در شهرستان­های غرب استان تهران در بهمن ماه توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج، معاونت فرهنگی شهرداری و حوزه هنری این شهرستان

11 - فعال سازی سامانه پیام کوتاه و تهیه و توزیع بسته های فرهنگی در ایام دهه فجر توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج، معاونت فرهنگی شهرداری و حوزه هنری این شهرستان

12- طرح ثبت خاطرات فعالان انقلاب اسلامی در سطح شهرستان در ایام دهه فجر توسط معاونت فرهنگی شهرداری کرج

عسگری همچنین، برگزاری شب شعر و خاطره، نمایشگاه کتاب و مسابقه های نفاشی و روزنامه نویسی را از دیگر برنامه های فرهنگی و هنری در مراکز فرهنگی و هنری و فرهنگسرای کرج از جمله فرهنگسرای امام خمینی و حافظیه برشمرد.

وی یادآور شد: برنامه های فرهنگی و هنری در ایام دهه فجر در شهرهای اقماری کرج از جمله اشتهارد نیز برگزار خواهد شد.