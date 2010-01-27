صادرات بیش از 122 میلیون دلار کالا از گمرکات استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، اصغر موذنی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: محموله های صادراتی از استان مرکزی در این مدت شامل انواع محصولات پتروشیمی، قطعات ماشین های کشاورزی، شیشه و آینه جام، پروفیل و لوله سیاه، گالوانیزه، نفت سفید، قیرنفت، ورق آلومینیم، انواع گل و گلدان، تجهیزات دکل انتقال نیرو، فرش و گلیم، مواد اولیه کارخانه های صنعتی بوده است.

وی گفت: این میزان صادرات در قالب دو هزار و 793 فقره اظهارنامه از مبادی گمرکی اراک و ساوه به 20 کشور آسیایی، خاورمیانه، اروپا و آفریقا صادر شده است که امسال نسبت به مدت مشابه قبل آن به لحاظ وزن پنج درصد افزایش داشته است.

موذنی میزان واردات استان مرکزی را در این مدت 87 هزار و 681 تن در قالب 664 فقره اظهارنامه به ارزش هفت هزار و 397 میلیارد ریال معادل 746 میلیون دلار ذکر کرد.

مدیر گمرکات استان مرکزی گفت: کالاهای وارداتی امسال به استان شامل ماشین آلات و قطعات صنعتی، پاکت شیر، تجهیزات پالایشگاهی و مواد اولیه تولید بوده که از 15 کشور اروپایی و آسیایی وارد شده است.

وی گفت: در مدت اشاره شده همچنین در گمرکات استان مرکزی 271 میلیارد و 87 میلیون ریال مالیات بر ارزش افزوده و 27میلیارد و 256 میلیون ریال درآمد ملی و استانی اخذ و به حساب خزانه واریز شده است.

موذنی تعداد پرونده های متشکله کالاهای قاچاق استان را 269 فقره به ارزش 27 میلیارد و 266 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: ارزش 235 فقره از پرونده های قاچاق کالای استان بالای 10 میلیون ریال است که عمده کالاهای مکشوفه قاچاق استان شامل انواع پوشاک، مشروبات الکلی، رسیور ماهواره، موتورسیکلت، انواع آب میوه و نوشابه، قطعات وسایل الکتریکی، لوازم جانبی دوچرخه، پودرهای نیروزا، لوازم آرایشی و انواع پارچه بوده است.