به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب 188 صفحه‌ای توسط گزل تاجییوا به ترکمنی ترجمه و توسط انتشارات الهدی چاپ و در بین محققان، دانشجویان ترکمنستانی، استادان و فارسی‌آموزان توزیع شد.

این کتاب قصه‌هایی از زندگی بهلول است؛ او یکی از فرزانگان دوران خود بود اما به دلیل شرایط آن زمان، ناچار شد خود را به ظاهر به صورت دیوانه نشان دهد تا از آزار و اذیت حاکم زمانه در امان بماند.

با این حال رفتارهای او حکایت از کمال عقل و درایتش دارد و کتابهای متعددی درباره زندگی این انسان نوع‌دوست و مهربان نوشته شده که یکی از آنها "قصه‌های بهلول" عاقل است که به قلم رضا شیرازی و با ترجمه گزل تاجییوا عرضه شده است.

