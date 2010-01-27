برنامه های ویژه سازمان تبلیغات اسلامی برای اربعین حسینی تشریح شد

حجت الاسلام حسین روحانی نژاد در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که سازمان تبلیغات به عنوان متولی برگزاری مراسم اربعین حسینی چه برنامه هایی را برای این روز تدارک است گفت: این روز به نام انقلاب اسلامی، نهضت حسینی، احیای ارزشهای اسلامی و انتظار فرج نامگذاری شد و مقرر شد که در این روز برنامه ها با هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی شود.



وی در تشریح این برنامه ها گفت: برنامه های این روز کاملا محتوایی بوده و توامی این برنامه ها توسط تشکلهای دینی و هیئتهای مذهبی هدایت می شود.



روحانی نژاد یکی از این برنامه ها را هماهنگی با هیئتهای مذهبی برای دسته روی تا محل برگزاری نماز جمعه عنوان کرد وگفت: تمامی عزاداران این روز در دسته های سوگواری در نماز جمعه شرکت خواهند کرد و همین موجب حضور گسترده مردم در آئین نماز جمعه می شود.



معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: در هماهنگیهای به عمل آمده با هیئتهای مذهبی اشعاری که در این مراسم به شکل نوحه خوانده می شود آمیزه ای از حماسه حسینی و انقلاب اسلامی بوده و پیامهایی از سوی ائمه جمعه به نمازگزاران منتقل می شود با همین معانی آمیخته خواهد بود.



وی با بیان اینکه در آموزه های دینی ما آمده است که حضرت قائم (عج) در روز جمعه ظهور خواهند کرد گفت: این انقلاب ودیعه ای در دست ما است که باید به ایشان سپرده شود و از همین روست که انتظار فرج را به عنوان یکی از عناوین این روز در نظر گرفته و در پایاین مراسم روز 16 بهمن همه برای فرج آقا امام زمان (عج) دعا می خوانند.