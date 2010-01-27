حیدری و استیلی بازیکن و مربی اخلاق هفته بیست و چهارم لیگ برتر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، براین اساس، خسرو حیدری بازیکن تیم استقلال و حمید استیلی سرمربی تیم استیل آذین به عنوان برترین های اخلاقی هفته بیست و چهارم معرفی شدند.

این ستاد همچنین باشگاه پرسپولیس را به عنوان میزبان برترهفته معرفی کرد و از کانون هواداران این باشگاه تقدیر کرد. ستاد منشوراخلاقی تیم های صبای قم ، استیل آذین و تراکتورسازی را به عنوان تیم های بدون اخطار هفته معرفی کرد.

این ستاد، از باشگاه پاس همدان به جهت فعالیت ویژه فرهنگی تقدیر کرد. ضمن اینکه سید علیرضا امامی به عنوان مسئول برگزاری برتر هفته بیست و چهارم معرفی کرد.