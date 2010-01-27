راه اندازی هشت رشته جدید کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد کرج

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این هشت رشته شامل فیزیولوژی ورزشی، مدیریت ورزشی، بیومکانیک ورزشی، ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی، ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات، شیمی (شیمی تجزیه)، مهندسی کشاورزی (علوم خاک، فیزیک و حفاظت خاک) و تربیت بدنی و علوم ورزشی (یادگیری حرکتی) است.

با تصویب این رشته های جدید، مجموع رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به 40 مورد رسیده است.

علاوه بر رشته های کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، هشت رشته تحصیلی در مقطع دکترای تخصصی Ph.D نیز دایر است.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج یکی از دانشگاه های دارای رتبه جامع در کشور است که در حال حاضر بیش از 30 هزار دانشجو در 116 رشته ‌تحصیلی در مقاطع مختلف دکترای تخصصی، دکترای‌حرفه‌ای، کارشناسی‌ارشد، کارشناسی‌پیوسته و ناپیوسته و کاردانی پیوسته و ناپیوسته، در این مرکز علمی مشغول تحصیل هستند.