اعلام دلایل خانوارهایی که در هیچ خوشه درآمدی قرار نگرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی مردم با ارسال پیامک به مرکز آمار ایران برای اطلاع از وضعیت خوشه درآمدی خود، این پیام را دریافت می‌کنند که "خوشه‌بندی خانوار شما امکان‌پذیر نیست."

بنابر اعلام مرکز آمار، دریافت این پیامک 2 علت دارد: یکی این که احتمالا سرپرست خانوار متعلق به نیروهای نظامی است، که لازم به ذکر است نحوه توزیع یارانه‌ نقدی میان نیروهای نظامی از طریق ستاد کل مشترک نیروهای مسلح صورت خواهد گرفت و این افراد نباید به مرکز آمار مراجعه کنند.

دلیل دوم در دریافت پیامک "خوشه‌بندی خانوار شما امکان‌پذیر نیست"، این است که فرم‌های اطلاعات اقتصادی خانواری که این افراد پر کرده‌اند، دارای مشکل هویتی است. یعنی مثلا فرد نام خود را با غلط املایی نوشته که با کد ملی وی مطابق نیست یا این که اعداد کد ملی را درست ننوشته است.

حدود 160هزار خانوار دچار چنین مشکلی هستند که این افراد باید اردیبهشت ماه سال آینده با در اختیار داشتن مدارک، با مراجعه به پایگاه‌های مرکز آمار در سراسر کشور، این مشکل را رفع کنند.

