به گزارش خبرنگار مهر در رفسنجان، وحید میرزایی عصر چهارشنبه در مراسم راه اندازی دستگاه تست تنفسی اوره در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در مورد شیوع بیماریهای گوارشی در رفسنجان به صورت مطلوب آماری وجود ندارد اما طبق بررسیهای میدانی، بیشتر بیماران مراجعه کننده به کلینیکهای سرپائی از مشکلات گوارشی رنج می برند.

وی در مورد دستگاه تست تنفسی اوره افزود: این دستگاه بهترین تستی است که طی آن می توان متوجه شد که میکروب هیلکو باکترپیلوری از بدن بیمار ریشه کن شده است.

وی افزود: دستگاه تست تنفسی اوره در بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان اولین دستگاه از این نوع در استان کرمان است و برای خریداری و نصب این دستگاه مبلغ 330 میلیون ریال توسط دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان هزینه شده است.

میرزایی تصریح کرد: با راه اندازی این دستگاه از فرستادن بیماران به خارج از استان برای انجام این تست جلوگیری می شود و پزشکان گوارش و متخصصان داخلی می توانند بیماران خود را به این مرکز معرفی کنند.

این فوق تخصص گوارش در مورد نحوه کار دستگاه تست تنفسی اوره گفت: بیمار در درون کیسه ای فوت می کند، بعد از آن 75 گرم اوره که درون کپسولهای مخصوصی قرار دارند درون آب پرتقال ریخته شده و بیمار آن را می نوشد و پس از نیم ساعت بیمار در کیسه ای دیگر بازدم انجام می دهد.

وی با بیان اینکه در این روش نیازی به آندوسکوپی و خونگیری نیست، بیان کرد: این دو کیسه به دستگاه داده می شود و سپس دستگاه با سنجش تفاوت این دو کیسه اعلام می کند که آیا میکروب هیلکو باکترپیلوری از بدن بیمار ریشه کن شده است یا خیر.

میرزایی با اشاره به اینکه میکروب هیلکو باکترپیلوری در بزاق گربه نیز دیده شده است، گفت: باید از بازی کردن کودکان با این حیوان خانگی حتی المقدور جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه تست تنفسی اوره فقط با درخواست پزشک معالج افراد انجام می شود، تاکید کرد: پزشک پس از معالجه بیمار خود، در صورت نیاز و صلاحدید خود، بیمار را به این بخش معرفی کرده و ریشه کن شدن میکروب از بدن بیمار توسط این دستگاه تست گیری می شود.