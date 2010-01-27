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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۷:۳۰

در خراسان جنوبی؛

34 هزار نفر تحت پوشش خدمات تیمهای اجتماع محور پیشگیری از اعتیادند

34 هزار نفر تحت پوشش خدمات تیمهای اجتماع محور پیشگیری از اعتیادند

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون پیشگیری بهزیستی خراسان جنوبی گفت: بیش از 34 هزار نفر تحت پوشش خدمات تیمهای اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد با رویکرد محله هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، شهرام شیخانی عصر چهارشنبه در کارگاه آموزشی سازمان یابی در برنامه های اجتماع محور، افزود: تیمهای اجتماع محور با رویکرد محله در سطح استان فعال است که 20 هزار و 555 نفر از طریق محلات روستایی و 14 هزار و 350 نفر تحت پوشش خدمات محل شهری قرار دارند.

معاون پیشگیری بهزیستی خراسان جنوبی اضافه کرد: کارگاه آموزشی سازمان یابی با هدف ارتقاء سلامت و تقویت تیمهای اجتماع محور به سوی سازمانی شدن برگزار شده است.

وی با بیان اینکه واگذاری امور به بخش خصوصی از سیاستهای کلان سازمان عنوان کرد و بیان داشت: با توجه به واگذاری بسیاری از طرحها و برنامه های این معاونت به بخش غیر دولتی و ضرورت توانمند سازی موسسات مذکور دوره آموزشی فوق با تصویب دفتر آموزش و پژوهش استانداری به مدت 16 ساعت برگزار شد.

شیخانی یادآور شد: طی سه ماه گذشته کارگاه های آموزشی رسانه و اعتیاد به مدت هشت ساعت، مصون سازی کودکان در برابر خطرات مصرف مواد اعتیاد آور به مدت 12 ساعت، پیشگیری از اجتماع محور از اعتیاد با رویکرد محیط کار و دانشگاه به مدت هشت ساعت با هدف گسترش کمی و کیفی برنامه های اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد برگزار شد.

کد مطلب 1025212

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