چهار فیلم جشنواره بین المللی فجر در گلستان اکران شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این فیلمها در سینماهای هجرت گنبد و عصر جدید گرگان صبح و عصر اکران شد.

فیلمهای پرواز مرغابیها به کارگردانی و تهیه کنندگی علی شاه حاتمی، طلا و مس به تهیه کنندگی منوچهر محمدی و کارگردانی همایون اسعدیان در سینما عصر جدید گرگان نمایش داده شد.

همچنین فیلمهای خاطره به تهیه کنندگی حبیب اسماعیلی و کارگردانی نادره طریقت و کارناوال مرگ به تهیه کنندگی و کارگردانی حبیب الله کاسه ساز در سینما هجرت گنبد کاووس به نمایش درآمد.

فیلمهای جشنواره بین المللی فیلم فجر صبحها ساعت 10 تا 12 و عصر نیز از ساعت 17 تا 18، 18 تا 20 و 20 تا 20 اکران می شود.

26 فیلم داخلی و خارجی در نخستین جشنواره بین المللی فیلم فجر در گلستان اکران می شود.

آل، آناهیتا، بیداری رویاها، پرواز مرغابی ها، پسرآدم دختر حوا، چهل سالگی، خواب های دنباله دار، شب واقعه، شکلات داغ، طلاومس، نفوذی، هفت دقیقه تا پاییز، خاطره، حوالی اتوبان، سفر مرگ، فصل باران های موسمی، کارناوال مرگ، لطفا مزاحم نشوید و صد سال به این سالها از جمله فیلمهای ایرانی این جشنواره هستند.

به سوی توابی نیا، کابوس، مرد حصیری، موزارت در چین، جنون بازی و بدنامی نیز فیلمهای خارجی این جشنواره هستند.