روزنامه جنگ : نیروهای پاکستانی برای مقابله با حوثی ها به یمن اعزام شده اند

روزنامه اردو زبان "جنگ" چاپ پاکستان مدعی شد که دولت این کشور برای کمک به دولت یمن برای برخورد با ناآرامی ها به آن کشور نیروی نظامی اعزام کرده است.