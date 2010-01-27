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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۷:۲۹

روزنامه جنگ :

نیروهای پاکستانی برای مقابله با حوثی ها به یمن اعزام شده اند

نیروهای پاکستانی برای مقابله با حوثی ها به یمن اعزام شده اند

روزنامه اردو زبان "جنگ" چاپ پاکستان مدعی شد که دولت این کشور برای کمک به دولت یمن برای برخورد با ناآرامی ها به آن کشور نیروی نظامی اعزام کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزنامه در خبر خود آورده است: ظاهراً پاکستان برای کمک به نیروهای دولتی یمن برای سرکوب حوثی ها یک واحد جنگی اعزام کرده است.

این روزنامه به نقل از یک منبع آگاه می نویسد: یک واحد قوی 300 نفره از نیروهای ویژه در یمن مستقر شده اند.

کارشناسان بر این باورند که در صورت صحت این خبر دولت پاکستان با انتقادات بسیاری از سوی مردم رو به رو شود چرا که ملتش با حملات مشابه آنچه که در یمن اتفاق می افتد از سوی هواپیماهای بدن سرنشین آمریکایی کشته می شوند.

مقام ها در اسلام آباد تاکنون واکنشی به این خبر نشان نداده اند.

کد مطلب 1025214

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