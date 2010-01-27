به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که در محل آکادمی فوتبال برگزارخواهد شد، برنامه آماده سازی تیم های فوتبال نوجوانان و کمتر از 15 سال کشورمان مورد بحث و بررسی قرارخواهد گرفت و نقطه نظرات اعضای کمیته فنی به مربیان این دوتیم منتقل خواهد شد.

در این نشست برنامه اردوهای تدارکاتی و دیدارهای آماده سازی این دو تیم تدوین و جهت اجرا به کمیته تیم های ملی و فدراسیون پیشنهاد و جهت اجرا به کمیته تیم های ملی ارجاع می شود.

عزیزمحمدی رئیس سازمان لیگ برتر که به تازگی به عضویت کمیته فنی فدراسیون فوتبال درآمده است نیز در این جلسه شرکت خواهد کرد.

نشست کمیته فنی فدراسیون فوتبال با حضور؛ فریدون معینی (رئیس کمیته جوانان)، مرتضی محصص (رئیس کمیته آموزش)، احمد هاشمیان (رئیس کمیته پزشکی)، مربیان تیم های ملی شامل؛ افشین قطبی (به دلیل سفر به هلند غایب خواهد بود)، غلامحسین پیروانی (تیم امید)علی دوستی (تیم جوانان) و اعضای کمیته فنی تیم های ملی شامل؛ همایون بهزادی ، امیرحاج رضایی، بیژن ذوالفقارنسب، محمود یاوری، منصورابراهیم زاده، کریم باقری و هومن افاضلی برگزار خواهد شد.

