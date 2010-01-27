ادینهو به شدت مصدوم شده است

مهدی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان در زمینه بازی روز پنجشنبه مقابل راه آهن گفت: هدف مس در ابتدا حفظ موقعیت خود در لیگ برتر است و در صورت کسب 3 امتیاز در این بازی در خصوص بقاء خود در لیگ برتر مطمئن خواهیم شد.

وی در خصوص آمادگی بازیکنان این تیم گفت: در هفته گذشته تمرینات خوبی را پشت سرگذاشته ایم اما چند مهره اصلی تیم همچنان مصدوم هستند که مهمترین مشکل مس کرمان است، بخصوص در خط حمله بازیکنان تاثیرگذار مس "ادینهو" مصدوم است و به دلیل کشیدگی رباط صلیبی پا نمی تواند شش هفته مس را همراهی کند.

محمدی عنوان کرد: تیم مس کرمان و راه آهن موقعیت مشابهی دارند و هر دو برای خروج از ته جدول تمام سعی خود را بکار خواهند برد که همه امتیازات را در دیدارهای باقیمانده کسب کنند.

مربی مس کرمان خاطرنشان کرد: نقاط ضعف و قوت تیم راه آهن طی هفته گذشته بررسی شده و این نکات به بازیکنان گوشزد شده و تمرینات نیز با توجه به همین مسائل انجام شده است که امیدواریم در این بازی به نتیجه لازم برسیم.

وی با اشاره به مصدومیت سیفی نیز گفت: مس کرمان در این فصل مهره های خوبی دارد اما مجموعه تیم جور نیست و در چند پست بازیکن کم داریم که در این زمینه مذاکرات برای جذب بازیکن ادامه دارد.

وی اضافه کرد: برای تقویت تیم چند بازیکن خارجی به تیم افزوده خواهند شد که یکی از این بازیکنان آسیایی است.

وی گفت: در بازی با راه آهن از همه توان خود برای کسب 3 امتیاز استفاده می کنیم ضمن اینکه حضور گسترده تماشاگران در بازی موجب خواهد شد انگیزه بازیکنان مس کرمان برای کسب موفقیت بیشتر شود.

عصر فردا مس کرمان و راه آهن در چارچوب لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه شهید باهنر کرمان مقابل هم قرار خواهند گرفت.