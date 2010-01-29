لزوم استفاده از نخبگان در جهت سازندگی کشور/ احزاب فضا را معتدل کنند

کمال سجادی که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد در پاسخ به سئوالی در مورد تاکیدات مقام معظم رهبری بر تدبیر و خدمت به مردم از سوی مسئولان، اظهار داشت: منظور مقام معظم رهبری این بود که همه مسئولان باید کار وتلاش همراه با تدبیررا درجهت حل مشکلات مردم داشته باشند.

وی افزود: زیرا یکی از اهدافی که دشمنان نظام در بوجود آوردن حوادث بعد از انتخابات دنبال می کردند این بود که کشور به اهداف کلان خود در حوزه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی واجتماعی نرسد ومسئولان سرگرم مسائل حوادث بعد از انتخابات شوند وبه نیازهای اساسی مردم توجهی نکنند.

تدبیر در امور رمز موفقیت مسئولان نظام است

این فعال سیاسی در ادامه سران قوا را موتورهای حرکت کشور خواند وگفت: باید تمرکز سران قوا درخدمت به مردم همراه با تدبیر باشد چراکه دشمنان نظام بدنبال سوء استفاده از فضای غبارآلود کشور هستند.

وی در ادامه با بیان اینکه درحوادث بعد ازانتخابات عده ای از معترضان قانع شدند، بر لزوم مشخص کردن مرز سایر معترضان با دشمنان نظام تاکید کرد.

این عضو ارشد جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبری با بیان اینکه هنوز جا دارد افرادی که از راه اشتباه خود بازنگشته اند بازگردند ودر سیل محکمات نظام و خط امام ورهبری قرار گیرند، گفت: باید فضا بگونه ای باشد که از نخبگان در جهت سازندگی کشور استفاده شود نه اینکه نیروی آنان در کشور هرز رود.

تقویت آرامش در جامعه واعتدال در سیاستها از وظایف احزاب است

وی افزود: درحقیقت احزاب تولید کننده اندیشه سیاسی وجزء گروههای مرجع در جامعه هستند که مردم هم از طریق رسانه ها با اندیشه های آنان آشنا می شوند.

سجادی تقویت آرامش در جامعه واعتدال در سیاستها را از جمله وظایف احزاب در کشور برشمرد وگفت: نخبگان باید به سرمایه های عظیم اجتماعی و پایگاه اصیل مردمی توجه بیشتری کنند و مسیر اعتدالی وصحیحی که در قانون اساسی وبیانات رهبری است را بپیمایند.

مرز بین انتقاد و اتهام مشخص است

وی در بخش دیگری از سخنانش مرز بین انتقاد واتهام را مرزی مشخص دانست و یادآور شد: در دین مبین اسلام هم به "امربه معروف ونهی از منکر" و هم به "پرهیز ازاتهام وافتراء" اشاره شده است.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبری راهبرد مقام معظم رهبری نسبت به معترضان را راهبردی مبتنی بر جذب حداکثری ودفع حداقلی خواند و گفت: نباید بواسطه یک اشتباه همه خدمات فرد یا افرادی از شخصیتهای باسابقه انقلاب را نادیده گرفت بلکه باید با انتقاد دلسوزانه در جهت اصلاح این افراد گام برداشت.