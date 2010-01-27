رقیب دولتی مانع جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلامرضا خواجی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه ششمین نشست کار گروه تخصصی مدیران سرمایه گذاری های کلانشهرهای ایران که در هتل پردیسان مشهد برگزارشد با بیان اینکه 70درصد بودجه کشور در دست شرکت های دولتی است، افزود: ساختار اقتصادی کشور تاکنون نگذاشته است که سرمایه گذار بخش خصوصی موفق باشد و در این رابطه مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی حرکت روبه کندی داشته است وحتی می توان گفت در این رابطه موفق نبوده ایم.

رئیس کمیسیون مشارکتهای کلان شورای شهر مشهد با تاکید بر سرعت بخشیدن حضور بخش خصوصی در سرمایه گذاریهای اقتصادی اظهار داشت: یکی از راهکارهای سرعت بخشیدن حضور بخش خصوصی تدوین طرح جامع سرمایه گذاری است که با تدوین این طرح می توان با نگاه جدیدی به سمت سرمایه گذاری پیش رفت.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به فرار سرمایه ها افزود: ساختار اقتصادی کشور، حضور شرکتهای دولتی در ساخت و سازها، صادرات و عدم حضور بخش خصوصی در سرمایه گذاری، زمینه ساز فرار سرمایه ها از کشور خواهد شد.

