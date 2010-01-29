فیزیوتراپ استقلال نفر اول آزمون دکترای تخصصی فیزیوتراپی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و براساس اعلام پایگاه خبری باشگاه استقلال، بنابر نتایج اعلام شده از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت فیزیوتراپیست امین نوروزی مسئول کادر پزشکی استقلال در آزمون سراسری دکترای تخصصی فیزیوتراپی سال 1388 رتبه یک کشوری را به دست آورد و نام خود را به عنوان یکی از نخبگان این رشته به ثبت رساند.

نوروزی که از سال 1375 به عنوان فیزیوتراپیست با باشگاه استقلال همکاری دارد طی این مدت از تحصیل نیز غافل نشد و پس از اخذ کارشناسی ارشد فیزیوتراپی امسال با قبولی در آزمون دکترای تخصصی، برای کسب مدرک دکترا وارد دانشگاه می‌شود.

امین نوروزی با تایید این خبر گفت: این نتیجه حاصل ماه‌ها تلاش شبانه‌‌روزی‌ام بود و جا دارد از مدیرعامل باشگاه استقلال، آقای مرفاوی سرمربی تیم و خانواده‌ام تشکر کنم که به ویژه طی چهار پنج ماه گذشته به من کمک کردند تا بتوانم مطالعه کامل داشته باشم و خود را برای آزمون دکترا آماده کنم.

همچنین از پرسنل کلینیک فیزیوتراپی استقلال و همکارانم در کادر پزشکی تیم استقلال ممنونم.

نوروزی مقالات متعددی نیز طی این سال‌ها در کنگره‌های بین‌المللی و مجلات تخصصی فیزیوتراپی داشته است.

وی به تازگی به عضویت «انجمن بین‌المللی درد» انتخاب شده و سال آینده در کانادا مقاله خود را در کنگره این انجمن ارائه خواهد کرد.