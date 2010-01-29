نشست با هدایتی و احتمال پس گرفتن استعفا / پای یک خارجی در میان است!

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم فوتبال استیل آذین در شرایطی عصر روز پنجشنبه استعفایش را اعلام کرد که مدیران و مسئولان این باشگاه در نشست خبری معارفه مهدی مهدوی کیا تاکید کردند که استیلی با قدرت به کارش ادامه خواهد داد و مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت.

اما حمید استیلی پس از پیروزی تیمش برابر مقاومت سپاسی استعفا کرد تا ابهاماتی در این مورد بوجود آید. گفته می شود مذاکره مسئولان باشگاه استیل آذین با یک مربی خارجی زمینه ناراحتی و دلخوری استیلی را فراهم کرده بود و وی به همین دلیل در بین دو نیمه دیدار با مقاومت استعفایش را به بازیکنان تیمش اعلام کرده است.

پس از این اتفاق قرار است با پادرمیانی علی پروین امروز(جمعه) نشستی با حضور حمید استیلی و حسین هدایتی برگزار شود تا تکلیف کادر فنی سرخپوشان تهران مشخص شود. این احتمال وجود دارد که استیلی پس از دیدار با هدایتی استعفایش را پس بگیرد و مجددا هدایت استیل آذین را برعهده بگیرد.