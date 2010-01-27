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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۷:۵۴

آخرین وضعیت مصدومان پرسپولیس از زبان زرینه / مصدومیت خلیلی جزیی است

آخرین وضعیت مصدومان پرسپولیس از زبان زرینه / مصدومیت خلیلی جزیی است

پزشک تیم فوتبال پرسپولیس آخرین وضعیت بازیکنان این تیم را پیش از رویارویی با پیکان قزوین تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرید زرینه روز چهارشنبه در مورد آخرین وضعیت بازیکنان پرسپولیس برای دیدار روز جمعه برابر پیکان قزوین گفت:  "در حال حاضر وضعیت جسمانی تمامی بازیکنان پرسپولیس مطلوب است و همگی آماده حضور در دیدار برابر پیکان در صورت صلاحدید کادر فنی هستند. کریم باقری و مجتبی زارعی نیز مشکلی ندارند و در صورت لزوم می توانند در این بازی به میدان بروند."

وی با اشاره به مصدومیتی که امروز برای محسن خلیلی بوجود آمده است، افزود:" در جریان تمرین امروز خلیلی با یکی از دروازه بانان برخورد کرد که از ناحیه کمر دچار آسیب دیدگی شد. وضعیت او هنوز مشخص نیست و احتمال حضورش در دیدار برابر پیکان بزودی اعلام می شود."

کد مطلب 1025230

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