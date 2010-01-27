آخرین وضعیت مصدومان پرسپولیس از زبان زرینه / مصدومیت خلیلی جزیی است

به گزارش خبرنگار مهر، فرید زرینه روز چهارشنبه در مورد آخرین وضعیت بازیکنان پرسپولیس برای دیدار روز جمعه برابر پیکان قزوین گفت: "در حال حاضر وضعیت جسمانی تمامی بازیکنان پرسپولیس مطلوب است و همگی آماده حضور در دیدار برابر پیکان در صورت صلاحدید کادر فنی هستند. کریم باقری و مجتبی زارعی نیز مشکلی ندارند و در صورت لزوم می توانند در این بازی به میدان بروند."

وی با اشاره به مصدومیتی که امروز برای محسن خلیلی بوجود آمده است، افزود:" در جریان تمرین امروز خلیلی با یکی از دروازه بانان برخورد کرد که از ناحیه کمر دچار آسیب دیدگی شد. وضعیت او هنوز مشخص نیست و احتمال حضورش در دیدار برابر پیکان بزودی اعلام می شود."