حشمت مهاجرانی با رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت مهاجرانی مدیر فنی تیم فوتبال استیل آذین تهران که به دعوت باشگاه الاهلی امارات و فدراسیون فوتبال این کشور برای تماشای دیدار تیم‌‎های منتخب سال 1990 آلمان و امارات دعوت شده است، با "بن همام" رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا که برای دیدن این بازی به امارات دعوت شده، دیدار کرد.

در این دیدار بن همام در گفتگویی، مهاجرانی را به عنوان یک مربی با تجربه و با کارنامه ای بسیار خوب در آسیا معرفی و ابراز امیدواری کرد مهاجرانی در آینده در عرصه‌های مختلف مخصوصا ورزش موفق باشد.

بن همام همچنین پس از گزارشی که مهاجرانی از تیم فوتبال استیل آذین به وی ارائه داد، گفت: قطعا فوتبال آسیا پتانسیلی غنی در این قاره است، امیدوارم باشگاه استیل آذین که خصوصی اداره می شود بتواند به موفقیت‌های خود در فوتبال ایران ادامه دهد.

در پایان مهاجرانی مدیر فنی تیم فوتبال استیل آذین تهران گزارش کاملی از وضعیت این باشگاه به بن همام رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا ارائه داد.