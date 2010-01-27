تهیه 150 بسته سرمایه گذاری به ارزش 500 هزار میلیارد تومان در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، خلیل اکبری بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود: این بسته های سرمایه گذاری در محورهایی نظیر گردشگری و احیای بافت های فرسوده تهیه شده است و در اسنفد ماه سال جاری در نمایشگاه مشارکت های اقتصادی برای شناسایی سرمایه گذاری عرضه خواهد شد.

مدیر سرمایه گذاری های شهرداری مشهد با اشاره به بودجه 1500 میلیارد تومانی اظهار داشت: 600 میلیارد تومان از این بودجه از محل درآمدهای مشارکت های اقتصادی پیش بینی شده است که تاکنون در حدود یک سوم این مبلغ محقق شده است.

اکبری با اشاره به فروش مرحله دوم اوراق مشارکت پروژه میدان شهدا افزود: مرحله دوم فروش اوراق مشارکت به ارزش 350میلیارد تومان در آینده ای نزدیک به فروش خواهد رسید.

وی با بیان اینکه احیای بافتهای فرسوده در منطقه وکیل آباد و آبکوه مشهد گفت: توسعه و احیای بافتهای فرسوده منطقه آبکوه به مساحت 39 هکتار و به ارزش دو هزار و 400 میلیارد تومان و احیای بافتهای منطقه وکیل آباد از دو پروژه مهم شهری است.

مدیر سرمایه گذاری شهرداری مشهد با اشاره به توسعه فضاهای گردشگری مشهد افزود: در مجاورت پارک کوهسنگی مشهد و بزرگراه شهید کلانتری 40 هکتار زمین متعلق به شهرداری است که در این راستا با سرمایه گذار به منظور ایجاد پارک دلفین ها و احداث تله کابین وارد مذاکره شدیم.