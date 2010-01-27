نظامیان آلمانی تا زمانی که لازم باشد در افغانستان می مانند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، با وجود درخواست مکرر جناحهای مخالفت دولت آلمان برای تعیین زمان دقیق برای خروج نظامیان این کشور از افغانستان "آنجلا مرکل" از ماموریت نامحدود این نیروها خبر داد.

وی که در یک کنفرانس مشترک با "حامد کرزای" رئیس جمهور افغانستان سخن می گفت، افزود: نیروهای بین المللی حتی پس از خروج نظامیان نیز در افغانستان باقی مانده و تا زمانی که لازم باشد به این کشور کمک خواهند کرد.

وی در ادامه سخنان خود مدعی شد که اقدامات کنونی نظامیان خارجی با هدف آماده سازی نیروهای محلی افغانستان برای بعهده گیری مسئولیتهای امنیتی این کشور انجام می گیرد. اما پس از اتمام این ماموریت، حضور نیروهای خارجی برای ایجاد ثبات در این کشور ادامه خواهد یافت.

مرکل یک روز پیش از آغاز کنفرانس بین المللی افغانستان، طی دیدار با کرزای در برلین تاکید کرد که دولتش هیچ برنامه ای برای خروج نیروهای خود از افغانستان ندارد. وی با اشاره به تصمیم اخیر دولتش برای اعزام نظامیان آلمانی بیشتر به افغانستان گفت: ما می خواهیم هر چه سریعتر کابل را برای بعهده گیری مسئولیتهایش آماده کنیم.

خاطرنشان می شود که احزاب مخالف دولت آلمان در هفته های اخیر بارها ضمن انتقاد از رویکرد نظامی برلین در افغانستان، خواستار اعلام تاریخ دقیق خروج نظامیان این کشور از افغانستان شده اند.