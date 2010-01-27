عرضه بنزین دو نرخی با یک کارت هوشمند/ تجهیز 600 جایگاه به سامانه پرداخت

فرید عامری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با اقدامات در حال انجام امکان دریافت بنزین با دو نرخ یارانه ای و آزاد ( 400 تومانی فعلی ) با کارت هوشمند سوخت تا پایان سالجاری فراهم خواهد شد، گفت: هم اکنون در حال آماده سازی شرایطی هستیم که مردم بتوانند با کارت هوشمند سوخت بنزین را با هر دو نرخ دریافت کنند.

وی با تاکید بر اینکه در صورت نهایی شدن این طرح مالکان خودروها برای دریافت بنزین آزاد مورد نیاز خود دیگر نیازی به کارت هوشمند جایگاهداران نخواهند داشت، بیان کرد: همچنین نمایش همزمان قیمت هر دو نرخ بنزین در صفحه نمایش تلمبه ها از دیگر ویژگی های این طرح جدید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران است.

افزایش 17 درصدی نرخ کارمزد جایگاهداران

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ادامه با اشاره به اینکه متوسط نرخ کارمزد جایگاهداران سراسر کشور از ابتدای سالجاری تاکنون حدود 17 درصد افزایش یافته است، گفت: هم اکنون نرخ کارمزد جایگاهداران بر اساس طرح درجه بندی تعیین می شود به طوری که هر چه درصد ارائه خدمات جانبی توسط جایگاه داران افزایش یابد به دنبال آن نرخ کارمزدها هم بیشتر می شود.

راه اندازی 3 جایگاه جدید بنزین در شهر تهران

به گزارش مهر، عامری همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر 2 هزار و 650 جایگاه سوخت در سراسر کشور در مدار بهره برداری قرار دارد، اعلام کرد: همچنین تا هفته های باقی مانده تا پایان سال، سه جایگاه جدید بنزین در شهر تهران به بهره برداری خواهد رسید.

تجهیز 600 جایگاه به سامانه پرداخت الکترونیکی

این مقام مسئول در ادامه در مورد آخرین وضعیت تجهیز جایگاههای سوخت سراسر کشور به سیستم پرداخت الکترونیکی وجه بنزین از طریق کارت هوشمند سوخت، توضیح داد: در حال حاضر بالغ بر 530 جایگاه سوخت به این سامانه مجهز شده اند.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران با بیان اینکه پیش بینی می شود تا پایان اسفند ماه امسال حداقل 600 جایگاه سوخت بتوانند خدمات الکترونیکی مجهز شوند، تبیین کرد: از سال آینده با اجرای طرح تدریجی هدفمند کردن یارانه ها قیمت فرآورده های نفتی افزایش می یابد و از این رو حجم نقدینگی مردم نیز برای دریافت سوخت افزایش خواهد یافت.

وی تاکید کرد: بنابراین تجهیز جایگاههای سوخت به سامانه پرداخت الکترونیکی بهای سوخت می تواند از توجیه بیشتری برخور دار شود و قطعا استقبال مردم از این طرح افزایش قابل توجه ای می یابد.