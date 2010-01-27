اردوی تیم فوتبال زیر 19 سال در گیلان لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی تیم فوتبال زیر 19 سال ایران قرار بود سه‌شنبه برای بررسی وضعیت بازیکنان مستعد گیلان و برگزاری اردوی 2 روزه استعدادیابی راهی شهر رشت شوند که به علت بارندگی شدید این سفر لغو شد.

بر این اساس علی دوستی مهر سفر به گیلان را به زمان دیگر موکول کرد زیرا اردوی نهایی استعدادیابی این تیم از رور جمعه هفته جاری(نهم بهمن ماه) و با حضور 30 بازیکن در کمپ تیم‌های ملی آغاز می شود.

در این اردو ایمان صادقی، یعقوب کریمی، صادق بارانی، علی گودرزی، ایمان شیرازی، محمدرضا خانزاده، محمد امین حاج محمدی، هادی محمدی، علیرضا جهانبخش، علیرضا بیرانوند، مهرداد صلحی، امیر طهمورثی، کاوه مختاری، وفا هخامنشی، پژمان قرمزی، هادی ریش اصفهانی، محمد فلاوندی، دانیال خیری، حجت عرفاتی، سجاد سهامی، رضا برخورداری، مهدی شمس، محمد امین طاهری، میلاد غریبی، حسام یعقوبی، مهرگان گلبرگ، سعید مرتضوی، محمد لطفی ملکی، مرتضی پور علی‌گنجی و سعید سالاروند حضور دارند که تا 13 بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

علی دوستی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضن بیان این اخبار گفت: در این اردو که جمعی از بازیکنان برتر تیم زیر 17 سال در جام جهانی نوجوانان و نفرات برتر اردوهای استعدادیابی حضور دارند، به بررسی نهایی بازیکنان شناسایی شده در این چند ماه اخیر می پردازیم تا در نهایت بازیکنان اصلی را انتخاب کنیم.

وی ادامه داد: روز شنبه در دیداری تدارکاتی به دیدار تیم بزرگسالان راه آهن می رویم و روز دوشنبه هم با تیم بزرگسالان نفت تهران(قهرمان گروه "ب" لیگ دسته اول) دیدار خواهیم کرد. البته قصد داریم روز یکشنبه هم دیداری تدارکاتی را برگزار کنیم که هنوز حریف ما مشخص نشده است.

سرمربی تیم فوتبال زیر 19 سال کشورمان در پایان گفت: برگزاری دیدارهای تدارکاتی به خاطر شناخت بیشتر ما از وضعیت بازیکنان در شرایط مسابقه است و قطعا این مساله در تصمیم گیری‌های ما تاثیر بهتری خواهد داشت.