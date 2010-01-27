به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سومین دوره مسابقات ژیمناستیک المپیاد ایرانیان با قهرمانی تیم خراسان رضوی به پایان رسید. بر اساس این گزارش در این مسابقات 55 ژیمناستیک کار از 11 استان کشور به مدت دو روز به رقابت پرداختند.

درخشش دومیدانی کاران خراسان رضوی در مسابقات المپیاد ایرانیان

در سومین دوره مسابقات دومیدانی المپیاد ایرانیان بانوان خراسان رضوی خوش درخشید. در این رقابت ها 160 دونده در قالب 25 در 10 ماده با یکدیگر به رقابت پرداختند. تیم خراسان رضوی با مدال های نقره راضیه زاهدی در دوی 60 و400 متر، نونا پسانین در پرس ارتفاع ومهلا طبسی پرتاب وزنه و برنز تیمی400 متر امداد پس از تیم تهران و فارس بر سکوی مسابقات ایستاد.

مدال های این رقابت ها از ارزش زیادی در میلان کاری استانها دارد تمام تیم ها با بهترین نفرات خود حضور داشتند. گفتنی است این مسابقات دو روزه در سالن دومیدانی آفتاب انقلاب تهران برگزار شد.

برگزاری مسابقات دومیدانی داخل سالن در مشهد

مسابقات دومیدانی داخل سالن بانوان خراسان رضوی با شناخت تیم های برتر در مشهد پایان یافت. در این رقابت 95ورزشکار درقالب 12تیم ودر10 ماده با یکدیگر به رقابت پرداختند.

تیم مشهد الف با کسب 79 امتیاز برسکوی قهرمانی ایستاد وتیم های نیشابور و مشهد به ترتیب 23و22 در مکانهای دوم وسوم ایستاد. افراد برتر این مسابقات عصر فردا به مسابقات قهرمانی کشور که در میزبانی تهران برگزاری شود اعزام می شود.

برگزاری لیگ برتر والیبال در مشهد

از سری مسابقات هفته سیزدهم لیگ برتر والیبال عصر امروز تیم هیئت والیبال خراسان رضوی به صاف حریف خود می رود. سر مربی هیئت والیبال خراسان رضوی گفت: عصر امروز بازی بسیاری سختی با تیم سنگ آهن بافق داریم و امیدواریم بتوانیم بازی خوبی را به نمایش بگذاریم. جبار قوچان قوچان زاده در خصوص شرایط تیم گفت: بازیکنان پس از بازی با پیکان در روز دوشنبه تنها یک تمرین داشته اند ولی امیدواریم.