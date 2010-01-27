طلب 400 میلیارد تومانی پیمانکاران از وزارت راه

شهرام یارمند در گفتگو با مهر با بیان اینکه پس از مشخص شدن بودجه سال 89 شرکت ساخت و توسعه و زیربناهای حمل و نقل کشور می توان اولویتها را اعلام کند، اعلام کرد: اولویت کلی شرکت در سال 89 همچنان پروژه های نیمه تمام در بخش حمل و نقل ریلی که ابلاغ شده‌اند، خواهد بود.

وی با اشاره به پروژه های راه آهن غرب و قزوین- رشت به عنوان برخی از این پروژه ها، طول این خطوط را بالغ بر 3 هزارو 400 کیلومتر اعلام کرد.

معاون وزیر راه و ترابری با اعلام اینکه بودجه شرکت برای ساخت راه آهن در کشور در سال گذشته در حدود 300 میلیارد تومان بوده است، از درخواست بودجه 450 میلیارد تومانی سال 89 این شرکت برای تکمیل پروژه های نیم تمام ریلی خبر داد.

مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه و زیربناهای حمل و نقل کشور با بیان اینکه بودجه شرکت در سالجاری تنها 20 درصد افزایش یافته است، تاکید کرد: با چنین اعتباری نمی توان انتظار ساخت 4 هزار کیلومتر خط آهن طی چهار سال را داشت و اگر بخواهیم این مقدار را ایجاد کنیم نیاز به بودجه 4 هزار میلیارد تومانی داریم.

یارمند در ادامه اظهار داشت: در صورت تصویب 450 میلیارد تومان اعتبار برای این بخش، ما قادر به ساخت 300 تا 400 کیلومتر در سال آینده خواهیم بود.

وی با اشاره به تحویل 500 کیلومتر راه آهن در سالهای گذشته، اعلام کرد: در سالجاری تمام تلاش خود را برای تحویل 2 برابر سالهای گذشته (بالغ بر یکهزار کیلومتر) خط ریلی را انجام داده ایم.

معاون وزیر راه و ترابری در ادامه ابراز امیدواری کرد در سالهای آینده نیز همین روال را داشته باشیم به نحوی که در سال آینده نیز در حدود یکهزار کیلومتر خط آهن تحویل دهیم.

این مقام مسئول به نیاز 9000 هزار میلیارد تومانی این شرکت برای اجرای تعهدات خود اشاره کرد و اظهار داشت: با بودجه 2 هزار میلیارد تومانی نمی توان به تمام تعهدات طبق برنامه عمل کرد.

وی در پایان با اشاره به طلب 400 میلیارد تومانی پیمانکاران از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، تصریح کرد: در حال حاضر کل مبلغ تعهدات این شرکت به پیمانکاران در حدود 4 هزار میلیارد تومان است که این میزان اعتبار در طول سالهای اجرای پروژه در بودجه سنواتی دولت گنجانده می شود.