لرستانیهای مقیم خارج از کشور ظرفیتی برای توسعه لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، استاندار لرستان در اولین جلسه شورای لرستانیهای خارج از کشور اظهار داشت: برقراری تعامل سازنده و با حفظ اصول با همه دنیا غیر از مناطقی که مراوده با آنها ممنوع است بسیار ضروری است.

سید حسین صابری با بیان اینکه امروز بسیاری از گروه های سرمایه گذاری علاقمند هستند در ایران سرمایه گذاری کنند، خاطر نشان کرد: لرستانی های مقیم خارج از کشور آمادگی دارند که سرمایه های خود را در کشور و استان خودشان صرف کنند.

لرستان و ظرفیت تبدیل شدن به مرکز ثقل در بسیاری از عرصه ها

وی با اشاره به جایگاه استراتژیک استان لرستان در کشور، عنوان کرد: مناسب ترین توانمندی ها در لرستان وجود دارند و این استان می تواند در میان سایر استانهای کشور از جهات مختلفی به یک مرکز ثقل مهم تبدیل شود.

استاندار لرستان یادآور شد: با بهره برداری از خط راه آهن لرستان و عملیاتی شدن این پروژه زیرساختی این استان به یک ایستگاه عملیاتی در غرب کشور تبدیل خواهد شد.

صابری با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی در راستای جذب لرستانی های مقیم کشور های خارجی برای حضور و سرمایه گذاری در استان، عنوان کرد: به طور قطع این افراد آمادگی تعامل اقتصادی، صنعت، بازرگانی و علمی را با استان خواهند داشت.

وی با بیان اینکه استان آماده استقبال از لرستانی های خارج از کشور در زمینه های گوناگون می باشد، بیان داشت: لرستان با ایجاد بستر های لازم در زمینه تعامل و همکاری با این افراد فضای همکاری را با حفظ اصول محیا خواهد کرد.

سازندگی لرستان نیازمند استفاده از همه ظرفیت هاست

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه در راستای رهنمود های مقام معظم رهبری و سیاست های کلان نظام و دولت و توجه جدی به امور ایرانیان خارج از کشور این شورا برگزار شده است، بیان داشت: با فراهم آوردن زمینه ها و بسترهای مناسب باید در راستای مشارکت ایرانیان خارج از کشور در فرآیند های علمی، فرهنگی و اقتصادی گام برداشت.

علی چراغیان با اشاره به اینکه برای سازندگی استان نیازمند استفاده از همه ظرفیت ها و توانمندی ها داریم، خاطر نشان کرد: بدون شک لرستانیهای خارج از کشور فرصت و ظرفیت های مناسبی برای توسعه در عرصه های مختلف در استان هستند.

وی با تاکید بر ضرورت شناسایی و ایجاد ارتباط با لرستانیهای خارج از کشور، یادآور شد: این افراد در راستای تحقق آرمانها و رشد و توسعه کشور و استان می توانند مهم باشند.

شناسایی 320 لرستانی مقیم 23 کشور دنیا

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با بیان اینکه شورای ایرانیان خارج از کشور متشکل از چهار کمیته تخصصی و 14 عضو است، خاطر نشان کرد: کمیته های تخصصی این شورا شامل کمیته علمی آموزشی، حقوقی و کنسولی، فرهنگی و رسانه ای و بازرگانی و اقتصاد و دارایی می باشند.

چراغیان با اشاره به تعداد افراد شناسایی شده مقیم خارج از کشور، بیان داشت: در حال حاضر بیش از 320 لرستانی مقیم کشورهای خارجی که به صورت پراکنده در 23 کشور دنیا ساکن هستند شناسایی شده اند.

وی با تاکید بر ضرورت راه اندازی سایت توانمندی های لرستان در گستره ای وسیع، خاطر نشان کرد: همچنین به موازات راه اندازی این سایت توانمندی های استان به صورت تخصصی و با ایجاد یک بانک اطلاعاتی به سرمایه گذاران باید ارائه شود.

در پایان این جلسه سازمان اقتصاد و دارایی به عنوان رئیس کمیته بازرگانی، دانشگاه علوم پزشکی به عنوان رئیس کمیته علمی آموزشی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان رئیس کمیته فرهنگی و رسانه ای و کمیته حقوقی و کنسولی به ریاست استانداری تعیین شدند.