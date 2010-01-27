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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۸:۱۴

محمدیان:

مستند تلویزیونی "مینودر ماندگار" از سیمای مرکز قزوین پخش می شود

مستند تلویزیونی "مینودر ماندگار" از سیمای مرکز قزوین پخش می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل صدا و سیمای مرکز قزوین از پخش فیلم مستند تلویزیونی با نام مینودر ماندگار در ایام دهه فجر از شبکه استانی مرکز قزوین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین حجت الاسلام محمدیان عصر چهارشنبه در دیدار با اعضای شورای اسلامی استان ضمن تاکید بر تهیه و تولید برنامه های کیفی در شبکه استانی گفت: مستند تلویزیونی مینودر ماندگار در شبکه استانی تهیه و تولید شده که در ایام دهه فجر از این شبکه پخش خواهد شد و برنامه تلویزیونی رهنمود و چند برنامه مستند تلویزیونی دیگر هم از تولیدات ارزنده در دست ساخت شبکه قزوین است که آماده پخش خواهد شد. 

محمدیان همچنین با اشاره به وجه مشترک وظایف شوراهای اسلامی و رسانه ملی گفت: توجه به نیاز و مصلحت مخاطب و تامین خواسته های آنان از جمله وظایف مشترک صدا و سیما و شوراها به شمار می رود.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز قزوین از اعضا شوراهای اسلامی استان خواست با حمایت از دفاتر خبری صدا و سیما در شهرستانهای استان، زمینه انعکاس مطلوب تر خبرها و نیازهای مردم را بیش از پیش در شبکه استانی فراهم کنند.

وی تصریح کرد: رویکرد شبکه استانی توجه به مناطق دوردست و محروم و تقویت دریافت برنامه های سیما در این مناطق است.

در ابتدای این دیدار هم اعضای شورای اسلامی استان قزوین ضمن تبیین وظایف شوراها خواستار انعکاس فعالیت شوراها و توجه به تنوع قومی و فرهنگی استان در رسانه ملی شدند و از توجه صدا و سیما به نیاز مناطق محروم قدردانی کردند.

مدیران و معاونان صدا و سیمای مرکز قزوین هم در خصوص پوشش تصویری برنامه های شبکه قزوین، تولید برنامه های فرهنگی و پوشش برنامه های خبری مناطق مختلف استان مطالبی بیان کردند. 

کد مطلب 1025245

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