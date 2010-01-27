بازسازی یک سوم مدارس تخریبی لرستان/3800 کلاس درس همچنان فرسوده

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حسین اسدی پور عصر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان اظهار داشت: طی اجرای برنامه چهارم بیش از یک سوم کلاس های درس فرسوده در لرستان بازسازی شده است.

وی با اشاره به وجود 5 هزار و 400 کلاس درس فرسوده و تخریبی در استان لرستان، گفت: در حال حاضر با وجود نوسازی یک هزار و 600 کلاس درس در این استان همچنان سه هزار و 800 کلاس درس دانش آموزان لرستانی فرسوده و تخریبی است.

اسدی پور با اشاره به تلاشهای این سازمان برای برچیدن مدارس کپری در استان، گفت: استان لرستان در حال حاضر به جز در مناطق صعب العبور و کوهستانی که امکان خدمات رسانی به آنجا وجود ندارد دارای مدرسه کپری نیست.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان با اشاره به اعتبارات هزینه شده در زمینه بازسازی مدارس فرسوده و ساخت و ساز فضا های آموزشگاهی در استان، عنوان کرد: نوسازی مدارس استان لرستان در طول پنج سال گذشته بیش از هزار و 600 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی در این راستا هزینه کرده است.

اسدی پور با اشاره به استفاده از تکنولوژی روز در زمینه ساخت و بازسازی کلاس های درس لرستان، بیان داشت: با استفاده از تکنولوژی روز در ساخت این کلاس های درس بیش از 20 درصد صرفه جویی در مصرف مصالح ساختمانی داشته ایم.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان با اشاره به اینکه همچنین این سازمان برای بازسازی کلاس های درس بیش از 80 درصد از مصالح قدیمی ساختمانها را بازنگری و تبدیل به مصالح نوین و استاندارد کرده است، خاطر نشان کرد: در حال حاضر بیش از 10 پروژه آموزشگاهی با تکنولوژی روز در سطح استان لرستان در حال ساخت است.

اسدی پور یادآور شد: در حال حاضر بیش از 881 شرکت پیمانکار حقیقی و حقوقی با سازمان نوسازی مدارس لرستان همکاری می کنند.