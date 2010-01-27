به گزارش خبرنگار مهر در اراک، هومان محمودی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: با راه اندازی این ایستگاه ها علاوه بر افزایش ضریب برقراری تماسهای موفق تلفن همراه در استان مناطق کور تلفن نیز در استان مرکزی به شدت کاهش پیدا می کند که با اجرای آن تعداد این ایستگاه ها در استان مرکزی به 400 ایستگاه افزایش خواهد یافت.

وی اضافه کرد: علاوه بر پروژه ها، طرحهای دیگری شامل نصب تجهیزات اینترنت پرسرعت دیتا در 117 نقطه شهری و روستایی، تاسیس توسعه و بهبود ارتباط از طریق نصب و تجهیزات رادیویی، لاین و ماکس و فیبر نوری در 24 نقطه شهری و روستایی، توسعه دو هزار و 360 شماره ثابت در هشت مرکز سوئیچ شهری و روستایی از دیگر برنامه هایی است که در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی در استان مرکزی به بهره برداری خواهد رسید که در مجموع برای اجرای این طرحها بالغ بر 70 میلیارد و 390 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

وی با ابراز تاسف از همکاری نکردن مردم در نصب ایستگاه های تلفن همراه اظهار داشت: بر اساس اعلام مسئولان در دستگاه های ذیربط این ایستگاه ها برای مردم خطر ندارد و نباید از سوی آنان در مورد نصب این دستگاه ها مشکل و نگرانی از سوی مردم ایجاد شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان مرکزی در ادامه از راه ‌اندازی سامانه گویای 1818 در استان مرکزی خبر داد و بیان داشت: در راستای توسعه پرداخت الکترونیکی و تحقق اهداف دولت الکترونیک و به دنبال اجرای سیستم جامعه اعتباری تلفن ثابت در استان و عدم نیاز به تردد مشترکان تلفن ثابت به دفاتر خدمات ارتباطی به منظور دریافت قبول المثنی و نیز پرداخت وجوه قبض از طریق بانکها، سامانه 1818 در استان مرکزی راه اندازی و مشترکان با استفاده از این سامانه می ‌توانند علاوه بر پرداخت غیرحضوری قبوض از وضعیت صورت حساب خود به شکل شنیداری آگاه شوند.

محمودی اطلاع از آخرین مبلغ بدهی کارکرد تلفن ثابت، امکان پرداخت بدهی به ‌روز از طریق شبکه بانکی به صورت همزمان، ثبت همزمان پرداخت در حساب مشترک بدون نیاز به اطلاع دفاتر، وصل تلفن‌های قطع بدهی بلافصله پس از پرداخت و معرفی سامانه خدمات غیر حضوری در منزل از طریق سایت مخابرات را از مزایای سامانه 1818 عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه طرح همراه فجر ویژه مشترکان خوش‌ حساب همراه اول به کسانی که پرداخت قبوض خود را از طریق تلفبانک و به شکل غیر‌حضوری پرداخت کنند جوایز با‌ ارزشی اعطا می‌ شود، خاطر‌نشان کرد: در قرعه ‌کشی طرح ثامن همراه اول، 10 نفر از استان مرکزی برنده کمک هزینه سفر به مشهد مقدس و یک نفر برنده یک دستگاه پراید و 114 نفر مبلغ 200 هزار ریال اعتبار به صورت بستانکار در صورتحساب خود شده ‌اند.

محمودی افزود: پیشرفتهای مخابرات این استان که برخی ازآنان الگوی سایراستانها قرارگرفته است از پس پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست و این توفیقات باید روز به روز گسترش یابد.