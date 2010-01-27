تامین منابع مالی در توسعه بخش کشاورزی نقش اساسی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، محمد رضوی عصر چهارشنبه در دیدار با استاندار قزوین گفت: صندوق حمایت از توسعه کشاورزی متولی یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور است و از جایگاه ارزشمندی در توسعه ملی و تأمین امنیت غذایی برخوردار است.

وی جلوگیری از خروج سرمایه های بخش کشاورزی، سهیم کردن تولیدکنندگان و بهره برداران در فرایند برنامه ریزی و سیاست گذاری، تکمیل زیرساختهای بخش کشاورزی، هدفمند کردن و تزریق بهینه یارانه ها، مدیریت بهینه منابع مالی، افزایش نرخ رشد سرمایه گذاری، مشارکت تولیدکنندگان و دولت در ایجاد صندوق، با تحت پوشش قرار دادن شرکتها و تشکلهای تعاونی فراگیر تولیدی بخش کشاورزی را از جمله مهمترین اهداف تشکیل این صندوق عنوان کرد و اظهار داشت: در حال حاضر 49 درصد سهام این صندوق متعلق به دولت و 51 درصد مربوط به تشکلهای زیر بخش کشاورزی است که ارائه خدمات به تشکلهای تولیدکنندگان بخش کشاورزی را برعهده دارد.

رضوی گفت: صندوق ملی استانی با نقش تامین منابع مالی جهت حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت دولت و بهره برداران بخش کشاورزی تشکیل شده است.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی کشور خاطر نشان کرد: کمک به تامین نقدینگی بهره بردران بخش کشاورزی به منظور حل مسائل و مشکلات سرمایه ای و منابع مالی افراد یکی از وظایف این صندوق دانست.

احمد عجم استاندار قزوین هم در این دیدار گفت: تقویت بخش کشاورزی با توجه به شرایط خاص آن یکی از سیاستهای مسئولان است و با توجه به اهمیت این بخش در تامین مواد غذایی مردم به توسعه در بخش کشاورزی تاکید داریم و خواستار تداوم حمایت های دولت از این بخش هستیم.

وی افزود: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی تاکنون خدمات خوبی به متقاضیان ارائه کرده است و باید برای تامین منابع مالی صندوق و تداوم این خدمات اقدام کرد.

استاندار قزوین گفت: در سال آینده گام اصلی باید از فروش اموال سازمان جهاد کشاورزی طبق ضوابط برای افزایش سرمایه این صندوق ییش بینی شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین هم با ارائه گزارشی از نحوه پشتیبانی از صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و راهکارهای تامین منابع مالی آن گفت: برای رسیدن به توسعه بخش کشاورزی باید منابع مالی تولید کنندگان و بهره بردان مورد توجه ویژه قرار گیرد.

محمدرضا صفری افزود: این صندوق در رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی تاکنون خدمات شایانی داشته و در ادامه نیز نیازمند توجه و حمایت مسئولان و تولید کنندگان است.