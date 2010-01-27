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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۹:۴۰

در دی ماه سالجاری:

پروازهای داخلی، عبوری و بین المللی کشور کاهش یافت

پروازهای داخلی، عبوری و بین المللی کشور کاهش یافت

معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاههای کشور از کاهش تعداد پروازهای داخلی، عبوری و نشست و برخاست های بین المللی طی دیماه سالجاری در فرودگاههای کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت فرودگاههای کشور، محمود رسولی نژاد گفت: طی دی ماه سالجاری 30 هزار و 752پرواز در فضای کشور انجام شده که در مقایسه با ماه قبل از آن کاهش یافته است. این کاهش ها در زمینه پروازهای داخلی، عبوری و بین المللی نیز دیده می شود.

معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاههای کشور اظهار داشت: علیرغم کاهش پروازهای داخلی دی ماه سالجاری نسبت به آذر ماه، تعداد پروازهای دی ماه امسال (12214 پرواز) در مقایسه با دی ماه سال گذشته (10411 پرواز)، از رشد بیش از 17 درصدی برخوردار شده است.

رسولی نژاد افزود: پروازهای عبوری و نشست و برخاست های بین المللی نیز در دی ماه سالجاری در مقایسه با دی ماه سال گذشته به ترتیب با کاهش 9.2 و 2.3 درصدی روبرو شده است.

کد مطلب 1025268

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