رامین مهمانپرست که با خبرنگار مهرگفتگو می کرد در خصوص برگزاری اجلاس لندن با موضوع افغانستان که از ایران برای شرکت در آن دعوت شده بود تصریح کرد: با توجه به اینکه رویکرد اجلاس لندن در جهت افزایش نظامی در افغانستان و عدم توجه به ریشه های مشکلات و برخورد دوگانه با جریانات موجود در این کشور است این اجلاس را در جهت حل مشکلات افغانستان موفق ارزیابی نمی کنیم.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: با توجه به محورهای در دستور کار اجلاس لندن حضور جمهوری اسلامی ایران را در این اجلاس مفید نمی دانیم و ما همچنان معتقد به همکاری های منطقه ای ریشه یابی صحیح مشکلات افغانستان به صورت واقع بینانه و تغییر رویکرد نظامی در افغانستان هستیم.

مهمانپرست ایجاد زیرساخت های اقتصادی و از بین بردن زمینه های افراط گرایی و تولید مواد مخدر در افغانستان را از جمله ضرورت های اصلی حل مشکلات افغانستان برشمرد.

سخنگوی وزارت امورخارجه در رابطه با دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران برای حل مشکلات افغانستان اظهار داشت: برنامه هایی را که جمهوری اسلامی ایران در جهت اجلاس های منطقه ای در رابطه با افغانستان شروع کرده و با اجلاس وزرای خارجه ایران ، افغانستان و پاکستان در اسلام آباد دنبال شد طبق برنامه ریزی انجام شده پیگیری خواهد شد.

محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور نیز در کنفرانس استانبول با موضوع افغانستان شرکت کرده است و قراراست فتح الهی معاون آسیای وزارت امورخارجه به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس مسکو پیرامون افغانستان شرکت کند.

علاوه بر این بر اساس توافق وزرای امورخارجه ایران ، افغانستان و پاکستان در نشست سه جانبه اسلام آباد مقرر شده بود نشست سران سه کشور به زودی در پاکستان برگزار شده و سپس کنفرانس هفت کشور همسایه افغانستان به میزبانی جمهوری اسلامی ایران برگزار شود.