به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید هاشم حسینی بوشهری غروب چهارشنبه در دیدار با مسئولان کمیته مساجد ستاد دهه فجر کشور با اشاره به اهمیت توجه به برنامه‌ریزی در امور فرهنگی تصریح کرد: با وجود کار فرهنگی توأم با برنامه‌ریزی در کشور، ما در مقابل شدید‌ترین بحران‌های سیاسی نیز مشکلی نخواهیم داشت.



وی با اشاره به حوادث ناگوار چند ماهه اخیر در کشور گفت: بی‌شک آزمایش‌ها و امتحانات الهی دارای آثار و برکات قابل توجهی است و ما در حوادث اخیر دیدیم که با وجود برخی ناملایمات و حوادث تلخ، مردم ما در مقابل فتنه‌گران آب‌دیده‌تر و مسئولان در این میان برای مواجهه با فتنه‌ها با تجربه‌تر شدند.



حسینی بوشهری خاطر نشان کرد: در حوادث اخیر کشور ما شاهد بودیم که برخی از کسانی که مردم احساس می‌کردند همسو با آ‌رمان‌های انقلاب هستند، چهره واقعی خود را نشان دادند.



درک فرهنگی نسل جوان باید ارتقا یابد



وی در ادامه خطاب به مسئولان کانون‌های مساجد کشور ابراز داشت: شما در برنامه‌های فرهنگی خود در مساجد و در ارتباط با جوانان باید بر عمق بخشی اعتقادی آنها سرمایه گذاری کنیدکه اگر این طور شد و درک فرهنگی نسل جوان ارتقا یافت دیگر بحران های سیاسی نمی‌تواند روح و روان جوانان ما را خدشه دار کند.



‌نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در خاتمه سخنان خود با تأکید بر اهمیت حضور همه جانبه ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن گفت: در راهپیمایی 22 بهمن امسال پیام آگاهی و بصیرت ملت ایران و استقامت آنها در برابر همه فتنه‌گران و دشمنان به سراسر جهان مخابره خواهد شد.