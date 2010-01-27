هزاران کودک از گرسنگی رنج می برند/ نجات یک مرد پس از 14 روز از زیر آوار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت شبکه تلویزیونی فاکس نیوز، در حالی که امدادرسانی به زلزله زدگان هائیتی با سرعت بسیار اندک در جریان است، کمبود مواد غذایی و آب آشامیدنی صدها هزار نفر را دچار مشکل جدی کرده است.

این امر بویژه در مورد دهها هزار کودک آواره که در چادرهای امداد به حال خود رها شده اند، دیده می شود. این کودکان توسط گروههای نجات از زیر آوار و یا ویرانه های شهر پورتوپرنس بیرون آورده شده و به این چادرها منتقل شده اند.

این در حالی است که این کودکان بدون هیچگونه حمایت و رسیدگی به حال خود رها شده و حتی در برابر کسانی که با اهداف مختلف اقدام به ربودن آنها می کنند، امنیت ندارند.

یک گروه نجات کودکان زلزله زده در هائیتی اعلام کرد که حدود یک میلیون کودک بی سرپرست و یا تک سرپرست در شهر ویران شده پورتوپرنس نیازمند کمکهای فوری و حمایت نهادهای امدادرسانی هستند.

خبر دیگر اینکه یک مرد هائیتیایی 14 روز پس از وقوع زلزله این کشور، زنده از زیر آوار بیرون آورده شد. بر اساس این گزارش این فرد زمانی یافته شد که گروهی از غارتگران وسایل زلزله زدگان در حال زیر و رو کردن ویرانه های یک خانه بودند.

آنها پس از شنیدن صدای این مرد 35 ساله محل وی را به نظامیان نزدیک در محل اطلاع داده و موجب نجات وی شدند. این مرد که بصورت نیمه برهنه در زیر خروارها خاک ناشی از ویرانی خانه خود مدفون شده بود، 14 روز بدون خوردن و آشامیدن زنده مانده و تنها یکی از پاهایش شکسته است.

در حالی که کارشناسان امکان زنده ماندن انسان بدون آب و غذا پس از سه روز را بسیار ضعیف می دانند، با حال با گذشت روزهای متمادی از وقوع زلزله شدید در هائیتی، بیش از 100 نفر زنده از زیر آوار بیرون آورده شده اند.