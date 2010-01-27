20 کشور در نشست امنیتی یمن شرکت کردند/ درخواست کمک مالی صنعا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نشست امنیتی یمن امروز چهارشنبه در لندن برگزار شد. در این نشست که مقامهای بیش از 20 کشور در آن حضور داشتند، شرکت کنندگان در مورد راههای مبارزه با تروریسم در این کشور به رایزنی پرداختند.

این در حالی است که پس از دستگیری یک عامل تروریستی در هواپیمای عازم شهر دیترویت آمریکا که در روزهای پایانی سال گذشته میلادی اتفاق افتاد، القاعده شاخه یمن مسئول این عملیات نافرجام شناخته شد و در پی آن این کشور در مرکز توجه کشورهای غربی قرار گرفت.

در این نشست که به فاصله یک روز پیش از آغاز کنفرانس بین المللی افغانستان در لندن برگزار شد، دولت یمن خواستار کمکهای بیشتر نهادهای بین المللی برای توسعه و رفع فقر در این کشور شد.

"ابوبکر الکربی" وزیر خارجه یمن در این رابطه گفت: ما به کمکهای بین المللی برای توسعه کشور و رفع فقر به اندازه کمک برای مبارزه با تروریسم نیازمندیم.

وی در عین حال تاکید کرد که دولت یمن هیچ نیازی به نیروهای نظامی خارجی برای مبارزه با تروریسم ندارد. به گفته وی حضور نظامیان خارجی از جمله سربازان آمریکایی در خاک این کشور غیرقابل پذیرش است.

این در حالی است که به نوشته "واشنگتن پست" ارتش و سازمان اطلاعات و امنیت آمریکا در هفته های اخیر همکاری نزدیکی با نیروهای امنیتی یمن در عملیاتهای شناسایی و دستگیری عوامل القاعده در این کشور داشته اند.

این روزنامه آمریکایی مدعی شده است که در این عملیاتها 6 تن از 15 تروریست شناخته شده عضو القاعده شاخه یمن دستگیر شده اند.