به گزارش خبرنگار مهر، بنابر اعلام اصغرحاجیلو سرپرست تیم ملی فوتبال کشورمان، افشین قطبی که از فدراسیون فوتبال دوهفته مرخصی گرفته است تا به کارهای شخصی خود رسیدگی کند، روز سه شنبه هفته پیش رو به ایران بازمی گردد.

قطبی که به هلند سفر کرده است پس از بازگشت به ایران مقدمات برپایی اردوی تیم ملی فوتبال برای دیدارهای مقدماتی جام ملتهای آسیا را فراهم خواهد کرد.

تیم ملی فوتبال کشورمان در آخرین دیدارمسابقات مقدماتی جام ملتهای آسیا روز 12 اسفند ماه در دیداری تشریفاتی در تهران به مصاف تیم ملی فوتبال تایلند خواهد رفت.

تیم ملی فوتبال کشورمان با کسب 10 امتیاز از 5 مسابقه صعود خود به جام ملتهای آسیای 2011 قطر را قطعی کرده است. تیم های تایلند، سنگاپور و اردن به ترتیب با 6 ، 6 و 5 امتیاز در رده های دوم تا چهارم این گروه قرار دارند و برای صعود به عنوان دومین تیم با یکدیگر رقابت خواهند کرد.