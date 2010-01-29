به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا صمد زاده و همایون ایزدپناه به نمایندگی از تیم بسکتبال مهرام با حضور در کیش ضمن بررسی وضعیت مجموعه ورزشی المپیک کیش، مذاکراتی با مسئولان ورزش سازمان منطقه آزاد کیش در خصوص برگزاری مسابقات باشگاه‎های غرب آسیا (وابا) خواهند داشت.

طبق توافق محمود مشحون رئیس فدراسیون بسکتبال با امیرمحمد گنجی مدیرعامل باشگاه مهرام، قرار است سیزدهمین دوره رقابت‌های باشگاه‎های غرب آسیا به میزبانی مهرام و طی روزهای 15 تا 25 اسفندماه برگزار شود. تهران یا کیش محل برگزاری این مسابقات خواهد بود.

ایران دو سال پیش در بندرامام میزبان مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‎های غرب آسیا بود.